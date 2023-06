8BitDo Arcade Stick: Kabelloser Arcade-Stick für Xbox enthüllt

Autor:, in / 8BitDo Arcade Stick

8BiTDo veröffentlicht den ersten Xbox lizenzierten Arcade Stick, der komplett kabellos ist. Vorerst aber nur in den USA in den Farben Schwarz und Weiß.

8BiTDo hat bekannt gegeben, dass sie einen für Xbox lizenzierten Wireless Arcade Stick veröffentlichen. Der Controller ist optimal für Fighting-Spiele, wie das kürzlich erschienene Street Fighter 6 und ist kompatibel mit der Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10 oder höher.

Verbunden wird der Arcade Stick mit einem 2,4GHz-Adapter oder per USB-C-Kabel. Über einen 3,5 mm Klinkenanschluss verfügt der Controller ebenfalls.

8BitDo Arcade Stick

Weltweit erster von Xbox lizenzierter kabelloser Arcade-Stick.

Kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 und höher.

Kabellose 2.4G- oder kabelgebundene USB-Konnektivität.

Unterstützung der 8BitDo Ultimate Software. Anpassbare Tastenbelegung.

Tasten für Schnellzuordnung und Profileinstellung. 3,5-mm-Audiobuchse und Lautstärkeregler.

Maximal 30 Spielstunden mit 4 Stunden Ladezeit.

Spezifikationen:

Abmessungen/Gewicht: 303*203*115mm – 2000g

Steuerknüppel-Schalter

Controller-Modus-Schalter

Ultimative Software für Xbox und PC

Fast-Mapping und Profileinstellung

3,5 mm Audiobuchse

1000 mAh Li-on-Akku, wiederaufladbar

30 Stunden Spielzeit ohne eingesteckten Kopfhörer

20 Stunden Spielzeit mit eingestecktem Kopfhörer

4 Stunden Ladezeit

Lieferumfang:

8BitDo Arcade Stick für Xbox

2.4G-Adapter

USB-Kabel

Gebrauchsanweisung

Leider ist es derzeit noch nicht möglich, den Arcade Stick in Deutschland zu bestellen. Momentan ist eine Vorbestellung nur in den USA möglich, wo er am 30. Juni erscheint.

Hier noch einige Bilder zum 8BiTDo Arcade Stick für Xbox: