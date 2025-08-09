8BitDo Retro R8 Mouse – N Edition: Ab sofort in Europa erhältlich

Das neue Retro-Accessoire im NES-Stil ergänzt perfekt das Setup nostalgischer Gaming-Fans. Jetzt bestellen!

Game Outlet Europe hat den Verkaufsstart der 8BitDo Retro R8 Mouse – N Edition in Europa bekannt gegeben.

Die kabellose Maus im klassischen Retro-Design ist das neueste Zubehör aus der beliebten 8BitDo-Reihe und richtet sich an alle, die ihrem Schreibtisch einen Hauch Videospielgeschichte verleihen möchten.

Die Retro R8 Mouse greift die ikonische Optik der Retro 87 Mechanical Keyboard auf und komplettiert so ein stimmiges Gesamtbild für Gaming-Enthusiasten mit Sinn für Stil. Mit im Lieferumfang ist eine multifunktionale Ladestation, die nicht nur die Maus stets einsatzbereit hält, sondern gleichzeitig als stilvolle Basis und Funkverstärker fungiert.

Technisch überzeugt die Retro R8 Mouse mit vier programmierbaren Seitentasten, Kailh Sword GM X Mikroschaltern mit einer Haltbarkeit von bis zu 100 Millionen Klicks sowie 6 einstellbaren DPI-Stufen von 50 bis 26.000. Die Maus eignet sich damit für Gaming ebenso wie für produktives Arbeiten.

Per 8BitDo Ultimate Software V2 lassen sich sämtliche Funktionen individuell anpassen – von der Tastenbelegung über Makros bis hin zu Feineinstellungen der Sensor-Empfindlichkeit. Die 8BitDo Retro R8 Mouse – N Edition ist ab sofort zum UVP von 49,99 € im europäischen Handel erhältlich. Bei Amazon bekommt ihr sie aktuell für 47,55 €.