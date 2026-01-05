8BitDo Ultimate 3E Controller für Xbox: Neues Pro‑Gamepad für maximale Kontrolle

8BitDo enthüllt den Ultimate 3E Controller für Xbox – das neue Pro‑Gamepad für maximale Kontrolle.

Der 8BitDo Ultimate 3E Controller für Xbox und die Ultimate Series eröffnen eine neue Generation modularer Pro‑Gamepads, die speziell für Xbox Series X|S, Windows‑PC und mobile Geräte entwickelt wurden.

Der Controller setzt auf vollständig austauschbare Module, eine breitere Griffgeometrie und präzise TMR‑Joysticks, um ein besonders anpassbares Spielerlebnis zu ermöglichen.

Der 8BitDo Ultimate 3E Controller ist offiziell von Xbox lizenziert und richtet sich an Spieler, die ein professionelles Steuerungsgefühl mit hoher Flexibilität verbinden möchten.

Der 8BitDo Ultimate 3E Controller bietet auf dem PC eine Polling‑Rate von bis zu 1000 Hz und wird mit einer kabellosen Ladestation ausgeliefert, die das Handling im Alltag erleichtert.

Der Ultimate 3E wird erstmals auf der CES 2026 in der Central Hall des LVCC in Las Vegas präsentiert, bevor er im zweiten Quartal 2026 erscheint. Der 8BitDo Ultimate 3E Controller erweitert damit die Ultimate‑Reihe um ein Modell, das modulare Technik, moderne Ergonomie und plattformübergreifende Kompatibilität vereint.

8BitDo Ultimate 3E Controller für Xbox – Alle wichtigen Infos

Technische Highlights

Der Ultimate 3E setzt auf ein vollständig austauschbares Modul‑System:

Sticks

ABXY‑Buttons

D‑Pad

Trigger‑Module

Offiziell Xbox‑lizenziert

Modulares Pro‑Design

Damit folgt er dem Trend hochgradig anpassbarer Premium‑Controller und erweitert die Ultimate‑Reihe um ein echtes High‑End‑Modell.

TMR‑Joysticks & 1000 Hz Polling

Der Controller nutzt TMR‑Joysticks, die ähnlich wie Hall‑Effect‑Sticks Drift minimieren und langlebiger sind.

8BitDo gibt an: Marktführende TMR-Joysticks in Kombination mit einem 12-Bit-ADC-Abtastchip sorgen für verbesserte Präzision und Stabilität. Interaktive RGB-Feuerringe liefern Echtzeit-Feedback für jede Bewegung.

Auf PC erreicht der Controller 1000 Hz Polling Rate, was ihn in den Bereich von E‑Sport‑Peripherie bringt. Dazu gibt es Hall Effect Impulse Triggers mit zwei Trigger Stops.

Wireless Charging Dock

Wie bei früheren Ultimate‑Modellen liefert 8BitDo eine kabellose Ladestation mit – ein Komfort‑Feature, das viele Konkurrenzmodelle nicht bieten.

Kompatibilität

Xbox Series X|S

Windows PC (USB‑C, 2.4 GHz, Bluetooth – je nach Modell)

Verfügbarkeit

Erstpräsentation: CES 2026, Las Vegas

CES 2026, Las Vegas Release: Q2 2026

Q2 2026 Ort auf der CES: LVCC Central Hall, Booth #15641

Hier noch einmal alle Specs auf einen Blick: