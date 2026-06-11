8bitdo: Xbox-Zubehör: Vier neue Produkte starten erstmals in Europa

8BitDo erweitert sein Xbox-Portfolio mit vier Hardware-Produkten für den europäischen Markt, darunter auch ein Controller.

Erstmals bringt Game Outlet Europe mehrere bislang ausschließlich in Nordamerika erhältliche 8BitDo-Xbox-Produkte auf den europäischen Markt. Die neue Zubehörreihe umfasst eine mechanische Tastatur, ein Numpad, eine Gaming-Maus sowie einen Controller und ist offiziell von Xbox lizenziert.

Nach eigenen Angaben reagiert der Distributor damit auf die hohe Nachfrage und die positive Resonanz, die die Produkte bereits in Nordamerika erhalten haben. Sämtliche Geräte sind auf die Nutzung mit Xbox ausgelegt, unterstützen aber je nach Produkt auch PC-, Android- und weitere Plattformen.

8BitDo Retro 87 Mechanical Keyboard – Xbox Edition

Den Mittelpunkt der neuen Produktreihe bildet die 8BitDo Retro 87 Mechanical Keyboard – Xbox Edition für 119,99 Euro UVP. Die Tastatur orientiert sich optisch am klassischen Grün der ersten Xbox-Generation und verfügt über ein halbtransparentes Gehäusedesign.

Insgesamt stehen 87 Tasten inklusive Fn-Kurzbefehlen zur Verfügung. RGB-Beleuchtung, Double-Shot-ABS-Tastenkappen mit UV-Beschichtung sowie N-Key-Rollover gehören zur Ausstattung. Die Verbindung erfolgt wahlweise per USB-Kabel, Bluetooth oder über eine 2,4-GHz-Funkverbindung mittels beiliegendem Dongle.

Zum Lieferumfang gehören außerdem die programmierbaren Dual Super Buttons, die sich individuell belegen lassen und sowohl beim Spielen als auch im Alltag zusätzliche Funktionen übernehmen können.

8BitDo Retro 18 Numpad – Xbox Edition

Mit dem Retro 18 Numpad – Xbox Edition ergänzt 8BitDo die Tastatur um einen passenden Nummernblock im gleichen Design. Das Zubehör soll im Juli 2026 für 44,99 Euro erscheinen.

Das Numpad kann zwischen klassischem Rechner- und PC-Modus wechseln und setzt auf Kailh Jellyfish X Switches. Darüber hinaus bietet das Gerät Hot-Swap-Unterstützung, N-Key-Rollover sowie Verbindungen per USB, Bluetooth 5.0 oder 2,4-GHz-Funk.

Eine Besonderheit ist das integrierte Display, auf dem sich kleine Minispiele starten lassen.

8BitDo Retro R8 Mouse – Xbox Edition

Als passende Ergänzung zur Tastatur erscheint die Retro R8 Mouse – Xbox Edition für 59,99 Euro. Das Modell kombiniert das Retro-Design der Serie mit moderner Gaming-Technik.

Die Maus wird zusammen mit einer multifunktionalen Ladestation ausgeliefert, die gleichzeitig als Aufbewahrung für den Funk-Dongle dient und das Signal verstärken kann. Im Inneren arbeiten Kailh Sword GM X Microswitches, die für bis zu 100 Millionen Klicks ausgelegt sind.

Für die Abtastung kommt ein PAW-3395-Sensor zum Einsatz, der Empfindlichkeiten zwischen 50 und 26.000 DPI unterstützt. Die Polling-Rate reicht bis 8.000 Hz. Vier frei belegbare Seitentasten sowie Anpassungsmöglichkeiten über die 8BitDo Ultimate Software runden die Ausstattung ab.

Je nach Verbindungsart über USB, Bluetooth LE 5.3 oder 2,4 GHz soll die Akkulaufzeit bis zu 105 Stunden erreichen.

8BitDo Ultimate 3-Mode Controller für Xbox – Jade

Ebenfalls neu in Europa erhältlich ist der 8BitDo Ultimate 3-Mode Controller für Xbox – Jade zum Preis von 69,99 Euro. Der Controller erscheint in einer neuen Jade-Farbvariante und ist offiziell für Xbox lizenziert.

Zur Ausstattung gehören Hall-Effect-Sticks zur Vermeidung von Stick Drift, Impuls-Trigger im Xbox-Stil sowie drei frei konfigurierbare Profile. Unterstützt werden kabelgebundene Verbindungen an Xbox und PC, eine 2,4-GHz-Funkverbindung am PC sowie Bluetooth für Android- und Apple-Geräte.

Zum Lieferumfang gehört zudem eine Ladestation, die den Controller automatisch verbindet und jederzeit einsatzbereit hält. Über die Ultimate Software X lassen sich Tastenbelegung, Trigger, Vibrationseinstellungen und Makros individuell anpassen.

Laut Game Outlet Europe werden die neuen Xbox-Produkte mit lokalisierten Tastaturlayouts unter anderem für Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien angeboten.