A Day Without Me: Vorbestellung für Xbox und PlayStation möglich

Das Horrorspiel A Day Without Me kann ab sofort für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 vorbestellt werden.

A Day Without Me von Entwickler Gamecom Team ist ein fesselndes Abenteuerspiel mit einem hohen Anteil an Rätseln. Es kombiniert Abenteuer-, Horror- und Drama-Elemente.

Die Hauptfigur wacht als einziger Mensch in der ganzen Stadt auf. Nun muss er herausfinden, was passiert ist, wohin alle gegangen sind und wie er eine Reihe von seltsamen Ereignissen, die sich vor seinen Augen abspielen, überwinden kann.

Dieser erzählerische Erkundungstitel bietet eine halboffene Welt, stilvolle isometrische Grafik und die unruhige Geschichte der einzigen in der Stadt verbliebenen Person. Als Teenager muss der Junge die Arbeit eines Mannes erledigen – viele Rätsel und Herausforderungen lösen, um das Geheimnis des Verschwindens aller zu lüften.

Schaut euch jetzt den A Day Without Me Trailer an:

A Day Without Me wird am 10. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.