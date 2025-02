A Game About Digging A Hole: Bald werden Löcher auf Konsolen gegraben

Autor:, in / A Game About Digging A Hole

Die Welt will nur graben! Über 250.000 Exemplare von A Game About Digging A Hole in der ersten Woche verkauft. Konsolenversion bestätigt!

Es ist die virale Gaming-Sensation, die genau das tut, was der Titel sagt! A Game About Digging A Hole, vom Indie-Publisher rokaplay Bou-tique, hat mit über 250.000 verkauften Spielen über Steam in der ersten Woche nach Veröffentlichung alle Erwartungen übertroffen.

A Game About Digging A Hole wurde von einem Solokünstler von Cyberwave (Entwickler des kommenden Solarpunk) als lustiges Nebenprojekt entwickelt und ist ein minimalistisches Spiel über, nun ja, das Graben eines Lochs in eurem Garten.

Seit der Veröffentlichung in der letzten Woche zum phänomenalen Preis von £3.99GBP / €4.99EUR / $4.99USD ist das Spiel auf der Steam-Startseite zu finden, hat sich einen Spitzenplatz in der Steam-Topseller-Liste gesichert und fesselt die Spieler mit seiner einfachen, aber effektiven Grabungsmechanik und seinem Gameplay mit über 3.500 „sehr positiven“ Steam-Bewertungen. A Game About Digging A Hole hat sich zu einem der ersten „Must Have“-Indie-Titel dieses Jahres entwickelt und kostet weniger als eine Tasse Kaffee zum Mitnehmen.

Seit dem ersten viralen Erfolg von A Game About Digging A Hole mit über 5 Millionen Aufrufen auf TikTok, 2,2 Millionen Aufrufen auf YouTube Shorts und atemberaubenden 14,5 Millionen Aufrufen auf Instagram Reels, haben Content Creators auf der ganzen Welt fleißig Löcher gegraben und ihrem Publikum die Spielmechanik präsentiert. Wer hätte gedacht, dass Graben so viel Spaß machen kann.

Das ist aber noch nicht alles! Fans von Nicht-PC-Spielen brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn A Game About Digging A Hole wird bald auch für Konsolen erscheinen. Weitere Neuigkeiten über den Start und die Plattformen werden bald bekannt gegeben.