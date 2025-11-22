A Game About Digging A Hole: Löcher graben bald auf PlayStation 5, Xbox und Nintendo Switch

A Game About Digging A Hole: Eine der größten Gaming-Überraschungen des Jahres 2025 erreicht ein neues Level auf PlayStation 5, Xbox X|S und Nintendo Switch.

Die Indie-Erfolgsgeschichte des Jahres wird noch größer. rokaplay select freut sich bekannt zu geben, dass A Game About Digging A Hole, der PC-Hit des Jahres 2025, am 9. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheint. Vorbestellungen sind ab sofort in allen digitalen Stores möglich.

Was als dreiwöchiges Experiment eines einzelnen Entwicklers begann, hat sich zu einem globalen Gaming-Phänomen entwickelt.

Mit bereits über 1,2 Millionen PC-Spielern, einer viralen Reichweite von über 150 Millionen Aufrufen auf TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reels sowie 30 Millionen Aufrufen der Social-Media-Beiträge von rokaplay ist A Game About Digging A Hole zu einem kulturellen Ereignis geworden und beweist, dass Kreativität, Einfachheit und Herzblut auch im Gaming noch immer den Durchbruch schaffen können.

Jetzt sind Konsolenspieler überall eingeladen, sich dieser Bewegung anzuschließen. Am 9. Dezember wird dieser unscheinbare Indie-Titel die größten Bühnen der Gaming-Welt betreten und ist bereit, ein ganz neues Publikum zu erobern.