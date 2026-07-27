A Game About Penguins: 12 Spieler, Schneeballschlachten und jede Menge Pinguine

Angeln, Schlittschuhlaufen und Schneeballschlachten mit bis zu zwölf Spielern: A Game About Penguins bringt seinen gemütlichen Sandbox-Spaß später auch auf Xbox Series X|S.

Angeln, Schneeballschlachten und Schlittschuhlaufen stehen in A Game About Penguins auf dem Programm, das am 10. August 2026 für PC veröffentlicht wird. Versionen für Xbox Series X|S und PlayStation 5 sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Entwickelt wird das gemütliche Sandbox-Spiel vom unabhängigen türkischen Studio CO’s Entertainment, während Ultimate Games S.A. als Publisher fungiert.

Im Mittelpunkt steht eine verschneite Welt, die wahlweise allein oder gemeinsam im Online-Koop mit bis zu zwölf Spielern erkundet werden kann.

Pinguin-Sandbox mit zahlreichen Aktivitäten

Als Pinguine können sich Spieler frei durch die Schnee- und Eislandschaften bewegen und dabei unterschiedliche Gebiete entdecken. Statt einer hektischen Herausforderung steht entspanntes gemeinsames Spielen im Vordergrund.

Dabei warten zahlreiche Aktivitäten und Minispiele. Spieler können unter anderem angeln, klettern, schwimmen, Schach spielen, Schneebälle werfen oder über das Eis schlittern.

Auch gemeinsame Treffpunkte gehören zum Konzept. Im Koop-Modus können sich die Pinguine beispielsweise an einem Lagerfeuer versammeln und miteinander interagieren.

Für zusätzliche Individualität sorgen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Verschiedene Outfits, Hüte und Accessoires erlauben es, den eigenen Pinguin nach persönlichen Vorstellungen auszustatten.

Kostenloser Prolog bereits verfügbar

Wer das Konzept vorab ausprobieren möchte, kann dies bereits tun. A Game About Penguins: First Catch ist seit dem 22. Juli 2026 kostenlos für PC erhältlich.

Der Prolog enthält die grundlegenden Spielmechaniken sowie ausgewählte Minispiele und Anpassungsmöglichkeiten. Auch hier steht bereits der Online-Koop für bis zu zwölf Teilnehmer zur Verfügung.

Die Charakterentwicklung ist in First Catch allerdings auf Level 3 begrenzt. Die Vollversion erweitert das Erlebnis anschließend um zusätzliche NPCs, Gegenstände und weitere Inhalte.

A Game About Penguins erscheint am 10. August 2026 für PC. Xbox Series X|S und PlayStation 5 folgen zu einem späteren Zeitpunkt.