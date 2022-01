A Gummy’s Life: Online-Multiplayer-Update veröffentlicht

Private Online-Matches in A Gummy’s Life können mit dem jetzt veröffentlichten Online-Multiplayer-Update angepasst werden.

Ihr könnt jetzt eure Online-Spiele so einstellen, dass ihr das beste Spielerlebnis habt: Wählt aus den drei verfügbaren Spielmodi den aus, den ihr am liebsten spielt: Free for all, Hot Potato oder King of the Hill, und kämpft auf einer beliebigen Karte, denn endlich sind alle frei zugänglich, bis hin zu Runden mit zehn Karten!

Mit diesem neuen Update können Spieler die Online-Dienste optimal nutzen, so dass sie mit ihren Freunden bequem von zu Hause aus spielen können, als ob sie nebeneinander zocken würden. Sie werden auch in der Lage sein, Crossplay in vollen Zügen zu genießen, das im Spiel seit seiner Veröffentlichung enthalten ist.

Der neueste Patch fügt außerdem die Option hinzu, die Sprache im Spiel auf Koreanisch einzustellen, und behebt weitere kleine Fehler und Probleme, um das Spielerlebnis noch besser zu machen.