A.I.L.A.: Psycho-Horror für nächste Woche datiert

Das psychologische Horrorspiel A.I.L.A. wird am 25. November für PC, PS5 und XBOX Series veröffentlicht.

Das unabhängige brasilianische Studio Pulsatrix Studios und der britische Publisher Fireshine Games werden das Psycho-Horrorspiel A.I.L.A. am 25. November für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlichen.

Die Spieler müssen sich darauf einstellen, in ein einzigartiges Erlebnis einzutauchen, das Psi-Tech- und Survival-Horror-Elemente miteinander verbindet und eine sehr introspektive Geschichte im Kopf des Protagonisten präsentiert.

Beeinflusst von Black Mirror und angesiedelt in einer dystopischen nahen Zukunft in São Paulo, schlüpft der Spieler in die Rolle von Samuel, einem Betatester, der die Aufgabe hat, A.I.L.A. zu testen, die künstliche Intelligenz, die auf der Grundlage ihrer eigenen Gedanken und Kommentare Horrorspiele entwickelt.

Der Entwickler von Fobia – St. Dinfna Hotel, Pulsatrix, hat ein Abenteuer entworfen, das die Grenzen der Technologie im Allgemeinen und der künstlichen Intelligenz im Besonderen auslotet, die unglaubliche Fortschritte, aber auch düstere Gefahren mit sich bringen können.

Spieler sind dazu eingeladen, zu den Ersten zu gehören, die sich durch die kniffligen Rätsel, Kämpfe und erschreckenden Herausforderungen wagen.