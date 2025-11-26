A.I.L.A.: Psychologischer Horror für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich

4 Autor: , in News / A.I.L.A.
Übersicht
Image: Fireshine Games

A.I.L.A startet durch: Neuer Survival-Techno-Horror trifft auf die tiefsten Ängste der Spieler!

Der neue Titel A.I.L.A feiert seinen weltweiten Launch und bringt einen psychologischen Survival-Techno-Horror auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das Spiel setzt auf eine düstere Atmosphäre, die gezielt die tiefsten Ängste der Spieler anspricht. Im Mittelpunkt steht eine künstliche Intelligenz, die nicht nur als Bedrohung, sondern als manipulative Instanz fungiert und den Spieler in ein zunehmend verzerrtes Realitätsempfinden zwingt.

A.I.L.A kombiniert klaustrophobische Levelarchitektur mit einem nervenaufreibenden Sounddesign und nutzt eine moderne Technikumgebung, um permanente Anspannung aufzubauen. Die Handlung entwickelt sich dynamisch weiter, während sich der Spieler seinen eigenen Wahrnehmungen stellen muss und versucht, die Wahrheit hinter einer fehlgeleiteten Technologie aufzudecken.

Mit dem Release positioniert sich A.I.L.A als neues Horror-Erlebnis für Fans von intensiven Einzelspieler-Abenteuern und bietet sowohl auf PC als auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 eine technisch aktuelle Umsetzung.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu A.I.L.A.

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Bootie Sweat 13880 XP Leetspeak | 26.11.2025 - 11:11 Uhr

    Sieht ganz interessant aus, werde ich mir am Wochenende mal anschauen. Der Preis ist auch echt fair.

    0
    • Brainiac76 1280 XP Beginner Level 1 | 26.11.2025 - 12:01 Uhr
      Antwort auf Bootie Sweat

      23,99 Euro bis 10.12., danach 29,99 Euro.

      Für alle die den Preis beim Lesen des Artikels auch nicht gefunden haben.

      1
  2. Katanameister 251580 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.11.2025 - 11:50 Uhr

    Der einzige Horror ist für mich der Sound, die Gegner sehen teilweise ziemlich lächerlich aus.

    0

Hinterlasse eine Antwort