Der neue Titel A.I.L.A feiert seinen weltweiten Launch und bringt einen psychologischen Survival-Techno-Horror auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das Spiel setzt auf eine düstere Atmosphäre, die gezielt die tiefsten Ängste der Spieler anspricht. Im Mittelpunkt steht eine künstliche Intelligenz, die nicht nur als Bedrohung, sondern als manipulative Instanz fungiert und den Spieler in ein zunehmend verzerrtes Realitätsempfinden zwingt.

A.I.L.A kombiniert klaustrophobische Levelarchitektur mit einem nervenaufreibenden Sounddesign und nutzt eine moderne Technikumgebung, um permanente Anspannung aufzubauen. Die Handlung entwickelt sich dynamisch weiter, während sich der Spieler seinen eigenen Wahrnehmungen stellen muss und versucht, die Wahrheit hinter einer fehlgeleiteten Technologie aufzudecken.

Mit dem Release positioniert sich A.I.L.A als neues Horror-Erlebnis für Fans von intensiven Einzelspieler-Abenteuern und bietet sowohl auf PC als auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 eine technisch aktuelle Umsetzung.