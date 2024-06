A Little to the Left: Neue Rätsel im Seeing Stars-DLC

Autor:, in / A Little to the Left

Mehr als 30 Rätsel wurden A Little to the Left mit dem Seeing Stars-DLC hinzugefügt.

Ein Aufruf an alle Besitzer von A Little to the Left: Macht euch bereit und geht spielen, denn A Little to the Left: Seeing Stars ist ab sofort erhältlich.

Mit 38 neuen Rätseln, die es aufzuräumen gilt, setzt der Seeing Stars DLC neue Maßstäbe, indem er sich auf Rätsel mit mehreren Lösungen konzentriert.

Die Spieler werden einige der kniffligsten Rätsel entdecken, die es bisher gab, völlig neue Interaktionen mit Gegenständen und ein Durcheinander von schelmischen Katzen.

A Little to the Left: Seeing Stars ist die zweite Premium-Erweiterung für das erfolgreiche, gemütliche Puzzlespiel, das von mehr als zwei Millionen Spielern gespielt wird, und ist jetzt für PC, Mac, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 erhältlich.

Über A Little to the Left: Seeing Stars

In A Little to the Left: Seeing Stars dreht sich alles um mehrere Lösungen. Sammelt bis zu 100 Sterne, während ihr die Logik hinter einer Vielzahl von Möglichkeiten, das Haus aufzuräumen, entdeckt.

Faltet, klappt, zerquetscht, verbindet, klebt, hüpft, stapelt, klimpert und zerschlagt liebevoll euren Weg durch 38 neue Levels, die sowohl leicht zu findende Lösungen als auch schwierigere Rätsel enthalten. Es gibt auch einige besonders niedliche Besucher, die ebenfalls auftauchen werden.

Features

33 neue Levels: eine Mischung aus „Multiple Solution“-Themenrätseln und traditionellen Organisationslevels.

5 zusätzliche Bonuslevels.

100 Lösungen zum Entdecken.

Levels mit bis zu 5 verschiedenen Lösungen!

Interaktive Gegenstände, die ihr falten, klappen, zerdrücken, verbinden, kleben, hüpfen, stapeln, klimpern und zerschlagen.

Jede Menge Abwechslung.

Neue OST.

Hinweise für ALLE Lösungen.

Mehrstufige Levels mit leichten und schwierigen Lösungen.

Mehrere Katzen!