A Pizza Delivery: Emotionale Auslieferung für November datiert

Erlebt mit A Pizza Delivery ein narratives Erkundungsspiel mit Rätselelementen, bei dem es darum geht, mit Menschen in Kontakt zu treten.

Der unabhängige Entwickler Eric Osuna und der Publisher Dolores Entertainment geben bekannt, dass ihr neuestes Spiel, A Pizza Delivery, ein surreales und filmisches Puzzle-Erkundungsabenteuer mit einer emotionalen Erzählung, am 7. November für PC (Steam und Windows) sowie PS5 und Xbox Series X|X erscheinen wird. Der Preis beträgt 13,99 EUR, wobei in den ersten zwei Wochen ein Rabatt von 20 % gewährt wird.

Ihr seid „B“, eine Pizzalieferantin, die gerade ihre letzte Bestellung des Tages ausliefert. Macht euch bereit für eine Fahrt durch eine surreale Welt, durch seltsame Landschaften, plötzliche Szenenwechsel und Momente stiller Selbstreflexion.

Dies ist kein gewöhnlicher Ort – es ist ein mentaler Raum, ein Grenzbereich, den Menschen teilen, die in einem Zustand der Ungewissheit gefangen sind. Jede Ecke dieses „Nicht-Ortes“ offenbart Geschichten von Unbehagen, Instabilität und Sehnsucht.

Begleitet von ihrem treuen Roller muss B ihre letzte Pizza ausliefern und dabei die Geheimnisse dieser rätselhaften Welt auf einer traumhaften Reise aufdecken. Unterwegs wird der Spieler mit ihren exzentrischen Bewohnern in Kontakt treten, ihre Leidenschaften und Reuegefühle erkunden und die gemeinsamen Fäden entdecken, die sie in dieser surrealen, sich wandelnden Realität verbinden.

Features:

Meditative Erkundung: Begebt euch auf eurer treuen Vespa auf eine Reise durch eine fremde und faszinierende Welt. Von wunderschönen Landschaften bis hin zu liminalen Räumen muss „B“ immer weiter vorankommen.

Eine narrative Erfahrung: Entdeckt eine Vielzahl von Objekten, die Details über den Protagonisten und die Charaktere, denen ihr unterwegs begegnet, preisgeben.

Charmante Charaktere: Interagiert mit einzigartigen Individuen, um herauszufinden, warum sie diese Welt bewohnen. Jeder hat seine eigenen Träume, Bedauern und Hoffnungen. Teilt ein Stück Pizza mit ihnen, um sie besser kennenzulernen.

Löst Rätsel: Nutzt Hebel, Tonsterne oder Förderbänder, um Rätsel zu lösen und Pizza zu liefern, wenn ihr sie teilen möchtet. Ihr habt die Wahl!