A Pizza Delivery: Letzte Bestellung wird heute ausgeliefert

Der unabhängige Entwickler Eric Osuna und der Publisher Dolores Entertainment haben ihr neuestes Spiel A Pizza Delivery veröffentlicht.

Das surreale und filmische Puzzle-Abenteuer mit emotionaler Erzählung, ist jetzt für PC (Steam und Windows) und PlayStation 5, Xbox Series X|S erhältlich. Der Preis wird 13,99 EUR betragen, wobei es in den ersten 2 Wochen einen Rabatt von 20 % gibt.

Ihr seid „B“, eine Pizzalieferantin, die ihre letzte Bestellung des Tages ausliefert. Macht euch bereit für eine Fahrt durch eine surreale Welt, in der ihr seltsame Landschaften, plötzliche Veränderungen in der Szenerie und Momente der stillen Selbstbeobachtung erlebt.

Dies ist kein gewöhnlicher Ort – es ist ein mentaler Raum, ein Zwischenreich, das von Menschen geteilt wird, die in einem Zustand der Vorhölle gefangen sind. Jeder Winkel dieses „Nicht-Ortes“ offenbart Geschichten von Unbehagen, Instabilität und Sehnsucht.

Begleitet von ihrem treuen Roller muss B ihre letzte Pizza ausliefern und dabei auf einer traumhaften Reise die Geheimnisse dieser rätselhaften Welt lüften. Auf ihrem Weg wird die Spielerin mit den exzentrischen Bewohnern in Kontakt treten, ihre Leidenschaften und ihr Bedauern erkunden und die gemeinsamen Fäden entdecken, die sie in dieser surrealen, sich verändernden Realität verbinden.