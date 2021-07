A Plague Tale: Innocence: Grafik- und Framerate-Analyse zum Next-Gen-Upgrade

Die Experten von Digital Foundry haben sich die Konsolenversionen von A Plague Tale: Innocence nach dem kostenlosen Next-Gen-Upgrade genauer angeschaut.

Die Bildrate erhöht sich dabei von 30fps auf 60fps, was das visuelle Feedback verdoppelt und die Eingabelatenz verringert. Bei der Kamerabewegung wurde eine geschwindigkeitsbasierte Unschärfe mit unabhängiger Bewegungsunschärfe pro Objekt hinzugefügt, die dabei hilft, die Geisterartefakte der TAA-Technik zu kaschieren.

Die Bewegungsunschärfe ist für Digital Foundry in diesem Fall ein Pluspunkt, obwohl es einige frustrieren könnte, dass es keine Option gibt, um sie auszuschalten.

Zu den weiteren Verbesserungen der Xbox Series X- und PlayStation 5-Versionen gehören höherwertige Shadow Maps und Ambient Occlusion.

Die Xbox Series S zielt ebenfalls auf 60fps ab, geht dabei aber von einer nativen 900p-Auflösung aus, die wiederum mittels temporalem Supersampling auf 1080p hochskaliert wird. Auf allen drei neuen Konsolen werden die versprochenen 60fps für den größten Teil des Spiels gehalten.

Was die Ladezeiten betrifft, gibt es gute Nachrichten für alle getesteten Maschinen. Ein Level, das auf der Xbox One X 58 Sekunden zum Laden benötigt, ist auf allen drei neuen Konsolen in etwas mehr als 15 Sekunden fertig.

Hier gibt es die komplette Analyse im Video zu sehen: