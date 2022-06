A Plague Tale: Requiem: Bedrohung durch die Macula

Asobo Studio und Focus Entertainment haben exklusive Videos ihres bald erscheinenden Spiels A Plague Tale: Requiem, dem direkten Nachfolger des von Kritikern gefeierten und preisgekrönten A Plague Tale: Innocence veröffentlicht.

Anlässlich des Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 wurde der neue Trailer, der auf der Xbox Series X gecaptured wurde, erstmals gezeigt.

Der Trailer zeigt die Action, die Requiem in die A Plague Tale-Reihe bringen wird. Wir sehen, wie Amicia neue Waffen — darunter eine Armbrust und Messer im Nahkampf — einsetzt und sich in einer Vielzahl von Umgebungen nach den Wünschen der Spieler entwickelt.

Erzählerische Elemente vervollständigen die Sequenzen, um zu verdeutlichen, was auf dem Spiel steht: Die Bedrohung durch die Macula und die Kinder, die sich bemühen, der Versuchung nach offener Gewalt zu widerstehen.

Das renommierte Tribeca Festival in New York hat mit der offiziellen Nominierung von A Plague Tale: Requiem das Game in sein sorgfältig ausgewähltes Programm für Videospiele aufgenommen!

In einem exklusiven Festival-Trailer zeigt das Team von Asobo Studio, wie A Plague Tale zum Leben erweckt wurde:

Und da kommt noch mehr! Im Rahmen des Focus Entertainment Showcase am 23. Juni 2022 wird das Veröffentlichungsdatum von A Plague Tale: Requiem enthüllt — mit exklusivem Gameplay:

A Plague Tale: Requiem erscheint noch 2022 für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 5, PC und als Cloud-Version für Nintendo Switch.