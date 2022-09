A Plague Tale: Requiem: Spielzeit liegt bei etwa 15 bis 18 Stunden

A Plague Tale: Requiem möchte seinen Vorgänger in allen Bereichen übertreffen. Dazu gehört auch die Spielzeit des Stealth-Adventures, wie Lead Level Designer Kevin Pinson in einem Interview mit dem PLAY Magazin verrät.

Diese fällt mit 15-18 Stunden fast doppelt so lang aus wie bei A Plague Tale: Innocence. Während der Entwicklung habe man sich allerdings nicht in erster Linie auf die Laufzeit des Spiels konzentriert, sondern viel mehr das Tempo in den Vordergrund gerückt, so Pinson:

„Es geht um das Tempo, es gibt keine Füller, es gibt keinen Versuch, es länger zu machen, weil wir es mussten. Unser Publisher Focus Entertainment ermutigt uns, die Länge zu nehmen, die wir für das Spiel brauchen, um die Geschichte, die wir wollen, erzählen zu können. Wir streben also keine bestimmte Stundenzahl an. Das ist etwas, das wir nicht berücksichtigen, wenn wir das Spiel entwerfen. Wir sind ein kleines Team von 70 Leuten, also müssen wir bei unseren Entscheidungen wirklich drastisch sein.“

A Plague Tale: Requiem erscheint am 18. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch sowie PC und wird direkt zum Start im Xbox Game Pass enthalten sein.