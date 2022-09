A Plague Tale: Requiem: Story-Trailer führt Hugo und Amicia auf fremdes Terrain

Asobo Studio und Focus Entertainment präsentieren euch heute den Story-Trailer zum Spiel, neue Details zu den narrativen Elementen des Spiels enthüllt.

Neue Herausforderungen

Amicia und Hugo sind auf der Suche nach einer mysteriösen Insel und hoffen, dort eine Möglichkeit zu finden, den Fluch zu brechen, der sich in Hugos Blut ausbreitet. Auf ihrer Suche müssen sie sich auf die Hilfe derer verlassen, die sie auf dem beschwerlichen Weg antreffen.

In den fremden Regionen können es die jungen De Runes kaum alleine schaffen… doch wie sehr kann man Fremden wirklich vertrauen? Die Antworten scheinen ebenso ungewiss wie die trügerische und zugleich furchteinflößende Schönheit der Insel.

Zusammenarbeit mit NVIDIA für PC-Version

Auch PC-Spieler können sich auf eine visuell beeindruckende Reise einstellen, ermöglicht durch NVIDIA RTX, die fortschrittlichste Plattform für Ray Tracing und KI Technologie. A Plague Tale: Requiem wird von Beginn an mit NVIDIA’s innovativer DLSS 3 Technologie ausgestattet sein und DLSS 2 wird ebenfalls unterstützt.

A Plague Tale: Requiem wird am 18. Oktober für Xbox Series X|S erscheinen. Abonnenten des Xbox Game Pass können den Nachfolger zu A Plague Tale: Innocence vom ersten Tag an auch im Rahmen ihrer Mitgliedschaft auf Konsole, PC oder via Cloud spielen.