A Plague Tale: Requiem: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen

Der Release-Termin von A Plague Tale: Requiem rückt immer näher. Am Dienstag, 18. Oktober erscheint die Fortsetzung von A Plague Tale: Innocence für Xbox Series X|S. Am selben Tag können Game Pass-Abonnenten auf Xbox Konsole, PC oder via Cloud das Spiel im Rahmen ihrer Mitgliedschaft spielen.

Der Publisher hat jetzt die genaue Uhrzeit verkündet, wann ihr A Plague Tale: Requiem spielen können.

Hierzulande dürft ihr am 18. Oktober direkt um 00:00 Uhr bzw. Mitternacht die Geschichte von Hugo und Amicia fortsetzen.