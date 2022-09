A Plague Tale: Requiem: Xbox Series X|S ermöglicht lebendigere Welt mit mehr Details

Mit A Plague Tale: Requiem, erscheint die Fortsetzung von A Plague Tale: Innocence auf Konsolen bekanntlich nur für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Die vorherige Generation lässt man also hinter sich.

Nicolas Bécavin, Lead Engine Programmer bei Asobo Studio, sprach mit Xbox Wire über die Technologie und warum man das Spiel nicht auf der vorherigen Generation veröffentlicht.

Die Entscheidung, sich nur auf die aktuelle Generation von Konsolen zu konzentrieren, kam schon recht früh, wie Bécavin erzählt. Mit Requiem wollte man keine Wiederholung des Vorgängers haben, sondern den nächsten Schritt des Abenteuers angehen. Einschränkungen der alten Generation hätten diesen Schritt verhindert. Also musste man sich davon befreien und die Vorteile der neuen Generation nutzen. Schon hinsichtlich des erhöhten Umfangs durch Ratten, Spielfeatures und der Umgebung sei es ein notwendiger Schritt gewesen.

Über die Ratten im Spiel, die ein wichtiges Element darstellen, erzählte der Programmierer, dass man die Anzahl auf dem Bildschirm von 5.000 auf 300.000 erhöht habe. Zudem konnte man die Schwarmbildung überarbeiten, wodurch jetzt riesige Wellen erscheinen, anstatt Wirbel. Also eine Art Ratten-Tsunami. Mit der hauseigenen Engine ließen sich weiterhin spezifische Effekte umsetzen. So bewegen sich die Ratten bewusster in der Umgebung, meiden Licht und sind auch intelligenter geworden.

Eine weitere Verbesserung gegenüber dem Vorgänger ist das vollständige Motion-Capturing. Im ersten Teil wurde mit der Technik nur der Körper erfasst. Jetzt wird auch das Gesicht getrackt, mit der die menschlichen Emotionen der Figuren noch bedeutungsvoller übertragen werden. Damit schaffte man eine neue Gefühlsebene für das Spiel.

Schließlich sprach Bécavin noch von den Vorzügen der neuen Konsolengeneration. So wird eine viel intensivere und dynamischere visuelle Umgebung ermöglicht. Die Zeichendistanz wurde zudem erhöht, wodurch ein Gefühl der Offenheit erzeugt wird und ein deutlicher Unterschied zum Vorgänger ist. Viele zusätzliche Details, verbesserte Beleuchtung und detaillierte Texturen sind dank der Leistung des Grafikprozessors möglich und ermöglichen es eine noch lebendigere Erfahrung zu schaffen.