A Quiet Place: The Road Ahead: Charakter- und Story-Details enthüllt

Image: Saber Interactive Inc

Charakter- und Story-Details zu A Quiet Place: The Road Ahead in neuen Entwicklertagebuch enthüllt.

Saber Interactive und Entwickler Stormind Games veröffentlichen das neueste Entwicklertagebuch-Video zu A Quiet Place: The Road Ahead, dem Einzelspieler-Horrorspiel, das von der Franchise von Paramount Pictures inspiriert wurde.

Das neue Video beleuchtet die Protagonistin des Spiels, Alex Taylor, und einige der Hindernisse, die ihr Überleben in Frage stellen, darunter Asthma, Schwangerschaft und ihre manchmal komplizierten Beziehungen zu anderen Charakteren, die eine wichtige Rolle in der Geschichte des Spiels spielen.

Schaut euch den Trailer unten an, um mehr über das Abenteuer zu erfahren, das euch erwartet, wenn A Quiet Place: The Road Ahead am 17. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.