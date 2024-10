A Quiet Place: The Road Ahead: Mikrofon-Modus reagiert auf Geräusche im echten Leben

Image: Saber Interactive Inc

Erlebt mit A Quiet Place: The Road Ahead’s „Microphone Noise Detection“-Feature den Horror wie nie zuvor.

Saber Interactive und der Entwickler Stormind Games freuen sich, das Feature „Microphone Noise Detection“ in A Quiet Place The Road Ahead vorzustellen, dem Einzelspieler-Horrorspiel, das von der Kritik gefeierten Franchise von Paramount Pictures inspiriert wurde und am 17. Oktober erscheint.

Wenn ihr euer Mikrofon aktiviert, können die tödlichen Kreaturen des Spiels jedes Geräusch, das ihr im echten Leben macht, erkennen und den Horror direkt in euer Zimmer bringen.

Der neue Live-Action-Trailer „Survive in Silence“ zeigt, wie es ist, wenn jedes Geräusch euch verraten kann!