Abathor: Tore von Atlantis öffnen sich im 16-Bit-Abenteuer

JanduSoft & Pow Pixel Games verkünden, dass Abathor, das lang 2D-Retro-Spiel, das Spieler in die Spielhallen der 80er und 90er Jahre zurückversetzt, auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series und Xbox One erhältlich ist.

Abathor ist ein 16-Bit-Abenteuer für bis zu 4 Spieler im lokalen Modus. Durchquert den gesamten Kontinent Atlantis und taucht ein in die Geschichte, die auf Platons Schriften und Athanasius‘ Karte basiert. Mehr als 50 Levels mit vielen Herausforderungen erwarten die Spieler in diesem neuen & Retro-Arcade-Spiel, das von einem kleinen Spielestudio entwickelt wurde. Eine Reise in die Nostalgie der 80er und 90er Jahre.

Die atlantische Zivilisation hat die Götter verärgert. Sie haben Horden von Monstern geschickt, um Atlantis zu bestrafen und den Kontinent zu zerstören. Die Spieler müssen zusammenarbeiten, um Atlantis zu retten, indem sie eine Reihe von Herausforderungen mit steigendem Schwierigkeitsgrad meistern.

Auf ihrem Weg kämpfen die Helden gegen wilde Dämonen und Urgötter, gegen die Lebenden und die Toten, gegen fliegende Bestien und kriechende Schrecken. Sie werden Gefahren und Fallen ausweichen und in schaurige Abgründe hinabsteigen. Aber sie werden auch gegeneinander um die Beute wetteifern, Schätze plündern und sie den Göttern anbieten, um ihre Gunst zu erhalten.

Features

2D-Platformer-Action: Erlebt eine aufregende Mischung aus Action-Roguelite-Einflüssen im 2D-Platformer-Format, die bis zu 4 Spieler im lokalen Modus unterstützt.

Epische Kämpfe: Kämpft euch gegen eine Armee von Monstern durch mehr als 50 Stages mit steigendem Schwierigkeitsgrad, die in unglaublichen Endgegnerkämpfen gipfeln.

Pixelgrafik und Musik: Taucht ein in kunstvolle Pixelgrafik und einen epischen Soundtrack mit über 40 Titeln.

Erkundung und Wissen: Durchquert den gesamten Kontinent Atlantis und taucht ein in die reiche Geschichte.

Retro-Arcade-Erlebnis: Erlebt die glorreichen Tage der Spielhallen der 80er und 90er Jahre mit der Retro-Ästhetik von 16-Bit-Spielen und Einflüssen von Beat ‚em up-Spielen neu.