Abiotic Factor: Entropic Break erweitert das Survival-Abenteuer um tropische Inseln

Die nächste Erweiterung von Abiotic Factor führt in sonnige Küstenregionen voller neuer Gefahren und Geheimnisse.

Neue Inhalte für Abiotic Factor wurden im Rahmen der PC Gaming Show enthüllt. Mit Entropic Break erhält das Survival-Spiel eine umfangreiche Erweiterung, die noch in diesem Herbst erscheinen soll.

Erstmals verschlägt es die Spieler auf ein tropisches Abenteuer durch sonnendurchflutete Meere, vergessene Inseln und bislang unerforschte Regionen der Spielwelt. Im Mittelpunkt steht die verzerrte GATE-Leaf-Testeinrichtung, deren Geheimnisse gemeinsam mit den umliegenden Inseln erkundet werden können.

Wie bereits im Hauptspiel stehen Überleben, Erkundung und Ressourcenmanagement im Fokus. Gleichzeitig erweitert Entropic Break die Welt von Abiotic Factor um zahlreiche neue Bedrohungen und ungewöhnliche Schauplätze.

Zu den angekündigten Gefahren zählen neuartige Fanatiker, digitale Anomalien und weitere Phänomene, die tief mit den Experimenten der Forschungseinrichtungen verbunden sind. Darüber hinaus werden Spieler auf abgelegene Anomalien stoßen und sogar die mysteriöse Fleischdimension betreten können.

Der Ankündigungstrailer deutet zudem an, dass die Erweiterung deutlich über die Grenzen eines einzelnen Standorts hinausgeht und eine weltumspannende Reise durch verschiedene Gebiete ermöglichen wird.

Mit den neuen Regionen, Gegnern und Geheimnissen soll Entropic Break das bislang größte Abenteuer innerhalb von Abiotic Factor bieten und die Geschichte des Survival-Spiels weiter ausbauen.

Abiotic Factor: Entropic Break erscheint im Herbst 2026.