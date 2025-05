Above Snakes: Überleben im wilden Westen

Autor:, in / Above Snakes

Der Konsolenstart von Above Snakes rückt immer näher. RedDeer.Games freut sich, gemeinsam mit dem Entwickler Square Glade Games dieses unverwechselbare Indie-Juwel einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Das Sandbox-Survival-Abenteuer spielt im wilden Westen und ist auf dem Weg zu Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4.

Above Snakes wurde von Square Glade Games entwickelt und lädt die Spieler in eine wunderschön stilisierte Welt ein, in der Natur und Gefahr nebeneinander existieren und in der jeder Schritt nach vorne durch Crafting, Bauen und Überleben verdient werden muss.

Die Geschichte folgt einer jungen Frau, die entschlossen ist, zu überleben und sich in einer sich schnell verändernden Welt einen Namen zu machen. Egal, ob ihr Haus von Grund auf neu erbaut wird oder ob ihr über sorgfältig gepflegte Felder wacht, Above Snakes fördert ein durchdachtes, immersives Tempo, das Erkundung und Kreativität belohnt.

Inspiriert vom rauen Geist der nordamerikanischen Grenzzeit, bietet Above Snakes eine einzigartige Interpretation des Survival-Genres.

Stück für Stück formen die Spieler ihre eigene Welt, indem sie Biome-Plättchen platzieren, um nach und nach eine ausgedehnte Karte voller Geheimnisse und Herausforderungen zu enthüllen.

Vom Sammeln von Rohstoffen und dem Bau eines Außenpostens bis hin zum Fischen, Ackern und dem Abwehren mysteriöser Verlorener Seelen – jede Aktion trägt dazu bei, ein Leben in diesem unbarmherzigen, aber fesselnden Land zu gestalten.

Above Snakes ist bereits auf Steam erhältlich und wird bald seinen Platz in den florierenden Konsolen-Communities finden. Das Spiel wird noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.