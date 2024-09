Absurd Marin: Immortals of Aveum Ex-Mitarbeiter gründen neues Studio

Absurd Marin ist ein neues Studio von den ehemaligen Machern von Immortals of Aveum. Rund 20 Mitarbeiter sollen Ascendant Studios verlassen und Absurd Marin gegründet haben.

Absurd Ventures, das von Dan Houser, Mitbegründer von Rockstar Games und ehemaliger Creative Director und Lead Writer der Videospielserien Frand Theft Auto, Red Dead Redemption und Bully, gegründete Studio für Storytelling, hat heute die Gründung von Absurd Marin bekannt gegeben, einem neuen Studio mit Sitz in San Rafael, Kalifornien, heißt es in einer Pressemeldung.

Die Entwickler von Immortals of Aveum, Ascendant Studios, haben sich mit Absurd zusammengeschlossen, um das neue Studio Absurd Marin zu gründen, das von Ascendant Studios-Gründer und Game Director Bret Robbins geleitet werden wird.

„Bret hat ein hochtalentiertes, leidenschaftliches Team zusammengestellt“, so Dan Houser. „Wir freuen uns sehr, dass sie sich mit uns zusammentun und wir gemeinsam an einem unserer originellen neuen Titel arbeiten.“

Absurd Ventures hat bereits bekannt gegeben, dass es sich in einem frühen Entwicklungsstadium eines Videospiels befindet, das im Universum von A Better Paradise spielt. Absurd Marin wird an einem separaten Action-Adventure-Titel arbeiten, der in einem anderen, noch nicht angekündigten Absurd-Universum spielt. Weitere Details zu den Videospielprojekten von Absurd Ventures sind derzeit noch geheim, da sich die Teams noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befinden.

„Wir lieben den Fokus auf Storytelling und World Building bei Absurd Ventures“, sagt Bret Robbins. „Wir sind begeistert, dass wir uns zusammentun und unsere kombinierte Expertise in ein originelles Spiel einbringen können, das in einem unglaublich unterhaltsamen neuen Universum spielt.“

Es bleibt offen, was dieser Schritt für Auswirkungen auf Ascendant Studios haben wird und ob dieses Studio nun geschlossen werden muss.