Absurd Ventures: Entwickelt Third-Person Open-World-Spiel

Mit Absurd Ventures hatte Dan Houser als Mitbegründer von Rockstar Games, im letzten Jahr ein neues Unternehmen gegründet.

AMERICAN CAPER und A BETTER PARADISE wurden dabei als brandneue Multimedia-Universen angekündigt, um Geschichten als Hörspiel oder Graphic Novel zu erzählen.

Das Studio arbeitet aber auch an einem Spiel, welches laut einer Stellenanzeige als Third-Person Open-World-Spiel bezeichnet wurde. Na, das klingt doch nach Grand Theft Auto, oder?

In der Beschreibung für den Lead Gameplay Designer heißt es: „Werde zum Hauptverantwortlichen für die Vision und den praktischen Beitrag zum Charakter-, Steuerungs- und Kameradesign in einem Open-World-Action-Adventure. Die Person in dieser Rolle wird ein Team von multidisziplinären Spezialisten leiten, um erstklassige Kämpfe und Third-Person-Action in mehreren Spielmodi zu liefern.“