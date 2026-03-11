Abyssus: Brinepunk-FPS erscheint im Sommer überraschend für Konsolen

Der kooperative Brinepunk-FPS Abyssus taucht diesen Sommer für Konsolen an die Oberfläche – mit einem frischen kostenlosen Inhaltsupdate und Crossplay.

Abyssus – der kooperative Roguelike-FPS (bis zu vier Personen) mit Tausenden von „Sehr positiv”-Wertungen auf Steam – hat bekannt gegeben, dass die Brinepunk-Action diesen Sommer ihr Konsolendebüt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S feiert.

Diese neuen Versionen der Unterwasser-Action erscheinen zusammen mit dem kostenlosen 1.3-Update. Das Update erweitert die Unterwasserzivilisation, die in Abyssus zu eurem Schlachtfeld wird, um einen neuen Gott, neue Gebiete, Segnungen, Crossplay und mehr.

Zusätzlich wurde heute für Abyssus eine physische Version für PlayStation 5 angekündigt, die diesen Sommer erscheint und bereits vorbestellt werden kann. Sie enthält alle bislang veröffentlichten kosmetischen DLCs von Abyssus.

Das neue 1.3-Update erscheint zusammen mit den neuen Versionen für PlayStation und Xbox und erweitert euer Unterwasserabenteuer in Abyssus … und euer Arsenal mit einer Vielzahl neuer Inhalte, die euch kostenlos zur Verfügung stehen:

Ein neuer Gott wird Teil der Besetzung, der eine Reihe neuer Segnungen für eure Fähigkeiten und Waffen mitbringt Auch für die bereits existierenden Götter werden neue Segnungen hinzugefügt

Ein neuer spielbarer Bereich wird eingeführt, zusammen mit neuen Gegnern und Bossen

Neu hinzugefügte Ziele für die Räume, um sicherzustellen, dass kein Durchlauf dem anderen gleicht

Ein überarbeiteter und erweiterter Skilltree sowie optimierte Matchmaking- und Quickplay-Optionen

Crossplay wird zum Start auf allen Plattformen verfügbar sein

Neue Seemannslieder – perfekt, um euren Teamgeist zu stärken

Zusammen mit dem kostenlosen Update erscheint das Brinerot Pack, das einen neuen Anzug, einen Helm, ein Emote und einen Porträtrahmen enthält, mit dem ihr eure Brinehunter für 3,99 € individuell gestalten könnt.

Über Abyssus

Schlüpft in die Rolle der Brinehunter, entweder solo oder im Koop-Modus, und begebt euch mit einem U-Boot an den Meeresgrund, um eine geheimnisvolle elektromagnetische Quelle zu untersuchen.

Was als Erkundungsmission beginnt, führt zu einer versunkenen, uralten Stadt einer längst vergessenen Zivilisation. Dort erwartet euch packende FPS-Action von Abyssus: Ihr kämpft gegen korrumpierte, tödliche Feindesscharen, die mit mächtigen Waffen aus antiker Technologie ausgerüstet sind, die von der Macht des Salzwassers (Brine) angetrieben werden. Gestrandet bleibt nur noch ein Ausweg übrig: tiefer hinab …

Kämpft euch weiter durch diese chaotische Unterwasserwelt und nutzt neue Waffen, Upgrades und Modifikationen, um die Ausrüstung eurer Träume zusammenzustellen. Durchbohrt eure Gegner mit purer Energie dank beeindruckender Waffen wie dem Plasmastrahler, einer von acht anpassbaren Waffen. Entscheidet selbst, ob ihr explosive, granatenartige Einschläge bevorzugt oder schnelle Feuerstöße im Revolverstil abfeuern möchtet. Mit sage und schreibe 48 Waffenmodifikationen gibt es jede Menge Abwechslung – keine zwei Ausrüstungen fühlen sich gleich an.

Kein Durchlauf gleicht dem anderen, denn Abyssus wurde mit einem starken Fokus auf Wiederspielbarkeit entwickelt: Strategisch eingesetzte Zufallselemente sorgen für Abwechslung, darunter über 150 Segnungen, die eure Fähigkeiten verstärken, den Schaden erhöhen und vieles mehr. Abyssus bietet außerdem 40 ausrüstbare Amulette und 124 Schmiede-Modifikationen an, mit denen sich ausgerüstete Fähigkeiten und Waffen gezielt verbessern lassen.

Die Ankündigung wurde von einem neuen Trailer begleitet, in dem Entwickler DoubleMoose und Publisher The Arcade Crew einen Vorgeschmack auf die pausenlose Action geben: