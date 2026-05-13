Abyssus: Koop-FPS startet im Juni mit Crossplay und großem Gratis-Update auf Konsolen

Abyssus startet am 25. Juni auf PS5 und Xbox Series X|S mit Crossplay und großem kostenlosen Update.

Der kooperative Roguelike-FPS Abyssus erscheint am 25. Juni für PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bringt direkt zum Launch mehrere große Neuerungen mit sich.

Besonders wichtig ist dabei die vollständige Crossplay-Unterstützung. Spieler auf PS5, Xbox Series X|S und PC (Steam) können sich ab Release nahtlos zusammenschließen und gemeinsam im Koop-Modus für 1 bis 4 Spieler in die Tiefen einer vergessenen Unterwasserzivilisation abtauchen.

Parallel zur Konsolenversion erscheint außerdem das kostenlose Inhaltsupdate 1.3. Dieses erweitert Abyssus um einen neuen Gott, zusätzliche Segnungen, ein neues Gebiet mit neuen Gegnern sowie weitere Ziele und Gameplay-Verbesserungen. Auch das Matchmaking wurde laut Entwickler überarbeitet.

Damit wächst das Spiel direkt zum Konsolenstart inhaltlich weiter und erhält zusätzliche Systeme, die das Roguelike-Gameplay erweitern sollen.

Für PlayStation 5 wird zudem die sogenannte Brine Edition als physische Version angeboten. Diese enthält das Basisspiel sowie vier kosmetische DLCs.

Zusätzlich wird zum Launch ein neuer Premium-DLC namens „Brinerot Pack“ verfügbar sein, der weitere kosmetische Inhalte für Spieler bietet, die ihren Charakter optisch individualisieren möchten.

Abyssus setzt insgesamt auf schnelle Koop-Action, Build-Experimentation und wiederholbare Runs, bei denen Team-Synergien eine zentrale Rolle spielen.