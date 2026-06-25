Abyssus: Startet auf Xbox und im Game Pass mit Crossplay für alle Plattformen

Mit dem heutigen Konsolen-Release ist Abyssus ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar und kann zusätzlich direkt über den Xbox Game Pass gespielt werden. Zeitgleich erscheint das kostenlose Update 1.3, das neue Inhalte und vollständiges Crossplay auf allen Plattformen einführt.

Dank der plattformübergreifenden Unterstützung können sich Spieler unabhängig von ihrer Plattform zusammenschließen und gemeinsam in den Tiefen des Ozeans auf Beutezug gehen. Der Koop-Shooter unterstützt Online-Partien für ein bis vier Spieler.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar

Direkt im Xbox Game Pass enthalten

Vollständiges Crossplay auf allen Plattformen

Kostenloses Update 1.3 für alle Spieler

Verbesserungen beim Matchmaking

Neue Inhalte und Gameplay-Erweiterungen

Das steckt in Abyssus Update 1.3

Mit dem neuen Update erhält Abyssus zahlreiche zusätzliche Inhalte:

Neuer Gott mit neuen Segnungen

Neues Gebiet mit frischen Gegnern

Zusätzliche Herausforderungen und Raumziele

Verbesserungen am Matchmaking

Weitere Gameplay-Optimierungen

Abyssus kombiniert rasante Ego-Shooter-Kämpfe mit Roguelike-Mechaniken und setzt dabei auf einen ungewöhnlichen Brinepunk-Stil. Spieler erkunden gefährliche Unterwasserwelten, verbessern ihre Ausrüstung und kombinieren verschiedene Segnungen, um immer neue Builds zu erstellen.

Der Fokus liegt dabei klar auf dem Koop-Erlebnis. Teamarbeit, Build-Synergien und riskante Kämpfe gegen immer stärkere Gegner stehen im Mittelpunkt jeder Expedition in die Tiefsee.

Mit dem Xbox-Release, der Aufnahme in den Game Pass und dem umfangreichen Update 1.3 startet Abyssus nun auf allen wichtigen Plattformen und bietet Spielern die Möglichkeit, gemeinsam plattformübergreifend in die gefährlichen Tiefen abzutauchen.