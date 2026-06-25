Abyssus: Startet auf Xbox und im Game Pass mit Crossplay für alle Plattformen

Mit dem heutigen Konsolen-Release ist Abyssus ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar und kann zusätzlich direkt über den Xbox Game Pass gespielt werden. Zeitgleich erscheint das kostenlose Update 1.3, das neue Inhalte und vollständiges Crossplay auf allen Plattformen einführt.
Dank der plattformübergreifenden Unterstützung können sich Spieler unabhängig von ihrer Plattform zusammenschließen und gemeinsam in den Tiefen des Ozeans auf Beutezug gehen. Der Koop-Shooter unterstützt Online-Partien für ein bis vier Spieler.
Die wichtigsten Neuerungen im Überblick
- Ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar
- Direkt im Xbox Game Pass enthalten
- Vollständiges Crossplay auf allen Plattformen
- Kostenloses Update 1.3 für alle Spieler
- Verbesserungen beim Matchmaking
- Neue Inhalte und Gameplay-Erweiterungen
Das steckt in Abyssus Update 1.3
Mit dem neuen Update erhält Abyssus zahlreiche zusätzliche Inhalte:
- Neuer Gott mit neuen Segnungen
- Neues Gebiet mit frischen Gegnern
- Zusätzliche Herausforderungen und Raumziele
- Verbesserungen am Matchmaking
- Weitere Gameplay-Optimierungen
Abyssus kombiniert rasante Ego-Shooter-Kämpfe mit Roguelike-Mechaniken und setzt dabei auf einen ungewöhnlichen Brinepunk-Stil. Spieler erkunden gefährliche Unterwasserwelten, verbessern ihre Ausrüstung und kombinieren verschiedene Segnungen, um immer neue Builds zu erstellen.
Der Fokus liegt dabei klar auf dem Koop-Erlebnis. Teamarbeit, Build-Synergien und riskante Kämpfe gegen immer stärkere Gegner stehen im Mittelpunkt jeder Expedition in die Tiefsee.
Mit dem Xbox-Release, der Aufnahme in den Game Pass und dem umfangreichen Update 1.3 startet Abyssus nun auf allen wichtigen Plattformen und bietet Spielern die Möglichkeit, gemeinsam plattformübergreifend in die gefährlichen Tiefen abzutauchen.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde vielleicht mal reinschauen aber alleine bringt mir das ja nicht viel 🤔
Sicher sehr unterhaltsam, wünsche allen viel Spaß, die es direkt ausprobieren werden.