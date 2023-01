Accident: Auf den Spuren zum Werdegang eines Unfalls

In Accident übernehmt ihr die Rolle eines Journalisten, der per VR-Brille Unfälle untersucht. Ihr geht den Hinweisen nach und müsst herausfinden, was passiert ist. Durch die Beweise, die ihr sammelt, könnt ihr rekonstruieren, was an der Unfallstelle vor sich gegangen ist.

An der Unfallstelle angekommen müsst ihr euch einen Überblick verschaffen, den Ort absichern und den Opfern helfen. Das Game zeigt euch, wie es ablaufen könnte, ihr trefft als Ersthelfer die Entscheidung, welchem Opfer und wie geholfen wird.

Dazu habt ihr mehrere Möglichkeiten, doch keine Sorge, das Game nimmt euch an die Hand und hilft euch die Schritte durchzugehen, nachdem ihr eure Entscheidung getroffen habt. Habt ihr einen Fehler gemacht, braucht ihr nicht in Panik zu verfallen, spult einfach bis zu einem Abschnitt zurück und versucht euer Glück aufs Neue.

Im neuen Video zeigen wir euch einen Einblick vom Tutorial und natürlich in einen Unfall, wie es vonstattengeht. Also hineinschauen und eure Kommentare vom Ersteindruck dalassen!

