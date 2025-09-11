Acclaim: Alle Ankündigungen, Spiele und Trailer auf einen Blick

Acclaim feiert seine Rückkehr mit dem ersten Play Acclaim Showcase und enthüllt ein aufregendes neues Spiele-Lineup!

Die Play Acclaim-Präsentation umfasste neun Spiele, die Gameplay mit nostalgischem Flair verbinden: Talaka, GRIDBeat!, Pixel Washer, TossDown, Hyper Yuki, Ground Zero Hero, Basketball Classic, The Prisoning: Fletcher’s Quest und eine besondere Überraschungsankündigung von Katanaut, das jetzt für PC erhältlich ist und später auch für Konsolen erscheint!

Hier gibt es alle Ankündigungen, Spiele und Trailer auf einen Blick!

Tossdown

Entwickler: Fer Factor

​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

Ground Zero Hero

Entwickler: Rowan Edmondson

​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

Basketball Classics

Entwickler: Namo Gamo

​Erscheint für: Out now on PC, coming soon to Nintendo Switch

Pixel Washer

Entwickler: Valadria

​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

The Prisoning: Fletcher’s Quest

Entwickler: Elden Pixels

​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

GRIDbeat!

Entwickler: Ridiculous Games

​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

Talaka

Entwickler: Potato Kid

​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

HYPERyuki: Snowboard Syndicate

Entwickler: Wabisabi Design, Inc.

​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

Katanaut

Entwickler: Voidmaw

​Erscheint für: Out Now on PC, consoles TBA

Die komplette Show könnt ihr euch noch einmal hier ansehen:

Was sagt ihr zum Acclaim-Revival? Ein Spiele-Line-up, das keiner braucht – oder Nostalgie-Party pur?