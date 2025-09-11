Acclaim: Alle Ankündigungen, Spiele und Trailer auf einen Blick

Image: Acclaim

Acclaim feiert seine Rückkehr mit dem ersten Play Acclaim Showcase und enthüllt ein aufregendes neues Spiele-Lineup!

Die Play Acclaim-Präsentation umfasste neun Spiele, die Gameplay mit nostalgischem Flair verbinden: Talaka, GRIDBeat!, Pixel Washer, TossDown, Hyper Yuki, Ground Zero Hero, Basketball Classic, The Prisoning: Fletcher’s Quest und eine besondere Überraschungsankündigung von Katanaut, das jetzt für PC erhältlich ist und später auch für Konsolen erscheint!

Hier gibt es alle Ankündigungen, Spiele und Trailer auf einen Blick!

Tossdown
Entwickler: Fer Factor
​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

Ground Zero Hero
Entwickler: Rowan Edmondson
​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

Basketball Classics
Entwickler: Namo Gamo
​Erscheint für: Out now on PC, coming soon to Nintendo Switch

Pixel Washer
Entwickler: Valadria
​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

The Prisoning: Fletcher’s Quest
Entwickler: Elden Pixels
​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

GRIDbeat!
Entwickler: Ridiculous Games
​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

Talaka
Entwickler: Potato Kid
​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

HYPERyuki: Snowboard Syndicate
Entwickler: Wabisabi Design, Inc.
​Erscheint für: PC & Konsole (TBA)

Katanaut
Entwickler: Voidmaw
​Erscheint für: Out Now on PC, consoles TBA

Die komplette Show könnt ihr euch noch einmal hier ansehen:

Was sagt ihr zum Acclaim-Revival? Ein Spiele-Line-up, das keiner braucht – oder Nostalgie-Party pur?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. RS85 83260 XP Untouchable Star 2 | 11.09.2025 - 10:18 Uhr

    Katanaut war da noch ein Spiel was mich interessiert hat aber auch kein Titel was ich unbedingt Zocken müsste.Der Rest war für mich leider komplett uninteressant und hat mit Acclaim der vergangenen Tage nix mehr am Hut🤷🏼‍♂️🙄✌️.

Hinterlasse eine Antwort