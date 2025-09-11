Acclaim: Alle Ankündigungen, Spiele und Trailer auf einen Blick

Die Play Acclaim-Präsentation umfasste neun Spiele, die Gameplay mit nostalgischem Flair verbinden: Talaka, GRIDBeat!, Pixel Washer, TossDown, Hyper Yuki, Ground Zero Hero, Basketball Classic, The Prisoning: Fletcher’s Quest und eine besondere Überraschungsankündigung von Katanaut, das jetzt für PC erhältlich ist und später auch für Konsolen erscheint!
Hier gibt es alle Ankündigungen, Spiele und Trailer auf einen Blick!
Tossdown
Entwickler: Fer Factor
Erscheint für: PC & Konsole (TBA)
Ground Zero Hero
Entwickler: Rowan Edmondson
Erscheint für: PC & Konsole (TBA)
Basketball Classics
Entwickler: Namo Gamo
Erscheint für: Out now on PC, coming soon to Nintendo Switch
Pixel Washer
Entwickler: Valadria
Erscheint für: PC & Konsole (TBA)
The Prisoning: Fletcher’s Quest
Entwickler: Elden Pixels
Erscheint für: PC & Konsole (TBA)
GRIDbeat!
Entwickler: Ridiculous Games
Erscheint für: PC & Konsole (TBA)
Talaka
Entwickler: Potato Kid
Erscheint für: PC & Konsole (TBA)
HYPERyuki: Snowboard Syndicate
Entwickler: Wabisabi Design, Inc.
Erscheint für: PC & Konsole (TBA)
Katanaut
Entwickler: Voidmaw
Erscheint für: Out Now on PC, consoles TBA
Die komplette Show könnt ihr euch noch einmal hier ansehen:
Was sagt ihr zum Acclaim-Revival? Ein Spiele-Line-up, das keiner braucht – oder Nostalgie-Party pur?
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Katanaut war da noch ein Spiel was mich interessiert hat aber auch kein Titel was ich unbedingt Zocken müsste.Der Rest war für mich leider komplett uninteressant und hat mit Acclaim der vergangenen Tage nix mehr am Hut🤷🏼♂️🙄✌️.