Acclaim: Anfang einer neuen Ära, große Neuigkeiten in Kürze

Acclaim wird bald einige große Neuigkeiten bekannt geben! Sehen Sie sich diesen ersten Teaser an.

Acclaim sagt: „Bleibt dran“ – und macht euch bereit für große Neuigkeiten von Acclaim. Acclaim wird bald einige große Neuigkeiten bekannt geben! Seht euch diesen ersten Teaser an:

„Macht euch bereit für die nächste Ära der Spiele. Der legendäre Name der Videospiele kehrt zurück. Neue Welten, kühne Ideen und die nächste Welle unvergesslicher Spiele.“

„Von atemberaubender Action bis hin zu unvergesslichen Geschichten – Acclaim baut eine Reihe von Spielen auf, die das Spielen neu definieren werden. Dies ist erst der Anfang.“

„Bleibt auf dem Laufenden und begleitet uns auf unserem Weg in die NEUE Ära von Acclaim.“

Hier der Teaser-Trailer: