Acclaim: Anfang einer neuen Ära, große Neuigkeiten in Kürze

Acclaim sagt: „Bleibt dran“ – und macht euch bereit für große Neuigkeiten von Acclaim. Acclaim wird bald einige große Neuigkeiten bekannt geben! Seht euch diesen ersten Teaser an:
„Macht euch bereit für die nächste Ära der Spiele. Der legendäre Name der Videospiele kehrt zurück. Neue Welten, kühne Ideen und die nächste Welle unvergesslicher Spiele.“
„Von atemberaubender Action bis hin zu unvergesslichen Geschichten – Acclaim baut eine Reihe von Spielen auf, die das Spielen neu definieren werden. Dies ist erst der Anfang.“
„Bleibt auf dem Laufenden und begleitet uns auf unserem Weg in die NEUE Ära von Acclaim.“
Hier der Teaser-Trailer:
Was könnte kommen, ein neues Turok war ja schon angekündigt, weiß jetzt aber nicht ob von Acclaim😅 ansonsten NBA Jam und Shadowman gibt es noch glaube nicht das sie ne Lizenz für WWE noch haben.
Na da schauen wir mal was kommen wird.
Ja, gerne. Aber bitte keine leeren Versprechen. Altbewährtes nehmen- nur frischer!reicht völlig. Bitte das Rad nicht neu erfinden!
Acclaim war schon ein Gigant in den 90ern bis zur Insolvenz 2004 und ich kann mich noch gut an die Spiele von Alien Trilogy,Burnout 1+2,Shadowman und Shadow Man: 2econd Coming und natürlich die Turok-Reihe erinnern nur um paar Beispiele zu nennen mit denen ich damals meinen Spaß hatte😎👌.Deswegen sag ich welcome Back Acclaim😊zu einer neuen Ära und ich lass mich sehr gern überraschen was demnächst von euch kommt an Neuigkeiten🎮😉✌️.
Da wird die Hypetrommel aber laut gespielt, wollen wir sehen ob das berechtigt ist.
Da bin ich mal gespannt.
Jawoll Zeit für ein neues extreme g