Acclaim: Show sorgt für Ernüchterung: Fans reagieren enttäuscht auf Präsentation

Neun neue Spiele angekündigt – doch die Community zweifelt an einer echten Wiedergeburt von Acclaim! Ist Acclaim eine echte Wiedergeburt oder doch eine Totgeburt unter nostalgischem Namen?

Die Play Acclaim-Präsentation hat weltweit für gemischte Reaktionen gesorgt. Neun neue Spiele wurden angekündigt, darunter Talaka, GRIDBeat!, Pixel Washer, TossDown, Hyper Yuki, Ground Zero Hero, Basketball Classic, The Prisoning: Fletcher’s Quest sowie die Überraschungsveröffentlichung von Katanaut, das bereits für PC erhältlich ist und später auch für Konsolen erscheinen soll.

Damit wollte Acclaim einen Schritt in Richtung Wiedergeburt wagen und mit einer Mischung aus Retro-Elementen und modernem Gameplay an frühere Erfolge anknüpfen.

Und auch, wenn ein paar Titel durchaus interessant erscheinen, zeigten sich viele von euch enttäuscht von dem Line-up. In Foren und sozialen Netzwerken war häufig zu lesen, dass die Präsentation kaum Begeisterung ausgelöst habe.

Zahlreiche Stimmen betonten, dass die Auswahl an Spielen wenig abwechslungsreich sei und der typische Acclaim-Spirit vermisst werde. Kommentare wie „Das hat doch nichts mit Acclaim zu tun“ oder „Völlig uninteressante Spiele“ spiegeln die Stimmung vieler Spieler wider.

Auch auf XboxDynasty gab es einiges an Kritik! So schrieb XboxDynasty-User @RappScallion „Bei Acclaim muss ich an Mortal Kombat 2 denken, an Turok oder an Extreme-G. Das hier ist als wenn jemand die Marke Porsche kauft, um dann Trabbis unter dem Namen zu verkaufen!“ Weiter ging es mit „Uh. Da ist ja nun gar nichts cooles dabei!“ – „Nix was mich jetzt anfixt!“ – „Hmmm naja. Da sind ein paar Sachen dabei, aber nichts, was mich jetzt so richtig catchen würde.“ – „Bis auf den Namen hat das nichts mit Acclaim zu tun“ oder @RS85 der meinte: „Katanaut war da noch ein Spiel was mich interessiert hat aber auch kein Titel was ich unbedingt zocken müsste. Der Rest war für mich leider komplett uninteressant und hat mit Acclaim der vergangenen Tage nix mehr am Hut.“

Ob die neuen Titel wie Katanaut oder Ground Zero Hero langfristig doch noch überzeugen können, wird sich erst nach den kommenden Veröffentlichungen zeigen. Momentan überwiegt jedoch die Skepsis, ob es Acclaim gelingt, die Marke erfolgreich zurückzubringen, oder ob es bei einem kurzen Gastspiel bleibt. Für viele Fans steht damit die Frage im Raum, ob die Ankündigungen tatsächlich den Beginn einer Wiedergeburt markieren oder eher das Gefühl einer Totgeburt hinterlassen.

Wie denkt ihr über die neuen Spiele von Acclaim? Hat euch die Präsentation insgesamt gefallen oder seid ihr auch eher enttäuscht?

Wird Acclaim wirklich überzeugen können oder erneut begraben? Teilt eure Meinung in den Kommentaren!