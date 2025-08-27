Acclaim: Showcase im September mit Ankündigungen

Im März wurde der legendäre Spiele-Publisher Acclaim wiederbelebt. Wie es mit der kultigen Marke weitergeht, dazu versprach man zuletzt bald Neuigkeiten zu haben.
Jetzt wurde für den 10. September ein Showcase anberaumt. Man wird dort Überraschungen, Ankündigungen und exklusive Inhalte vorstellen.
Schaut euch einen ersten Teaser zur „neuen Ära“ an:
Verrückt.. als Kind dachte ich immer, es heißt Akklaim mit kk und siehe da man schreibt Acclaim mit CC🫢🫣
Der Name war auch so schon aus meinem Kopf.. wusste gar nicht, das der Publisher wiederbelebt wurde.. bin gespannt was dabei heraus kommt
Xtreme-G
Mal sehen, was so kommen wird, denke auch nicht, dass Hochkaräter dabei sein werden.
Ich bin jedenfalls schon gespannt was der „Wiederbelebte Gigant“ von Acclaim am 10.09.25 ankündigen wird🎮😎👌.
Neue Spiele im Retro Look, kein schlechter Ansatz.
Sehr gut…