Acclaim: Showcase im September mit Ankündigungen

Ankündigungen und Überraschungen verspricht ein Showcase zur Wiederbelebung des Publisher-Labels Acclaim im September.

Im März wurde der legendäre Spiele-Publisher Acclaim wiederbelebt. Wie es mit der kultigen Marke weitergeht, dazu versprach man zuletzt bald Neuigkeiten zu haben.

Jetzt wurde für den 10. September ein Showcase anberaumt. Man wird dort Überraschungen, Ankündigungen und exklusive Inhalte vorstellen.

Schaut euch einen ersten Teaser zur „neuen Ära“ an: