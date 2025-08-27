Acclaim: Showcase im September mit Ankündigungen

Ankündigungen und Überraschungen verspricht ein Showcase zur Wiederbelebung des Publisher-Labels Acclaim im September.

Im März wurde der legendäre Spiele-Publisher Acclaim wiederbelebt. Wie es mit der kultigen Marke weitergeht, dazu versprach man zuletzt bald Neuigkeiten zu haben.

Jetzt wurde für den 10. September ein Showcase anberaumt. Man wird dort Überraschungen, Ankündigungen und exklusive Inhalte vorstellen.

Schaut euch einen ersten Teaser zur „neuen Ära“ an:

  1. Hille 3530 XP Beginner Level 2 | 27.08.2025 - 15:34 Uhr

    Verrückt.. als Kind dachte ich immer, es heißt Akklaim mit kk und siehe da man schreibt Acclaim mit CC🫢🫣
    Der Name war auch so schon aus meinem Kopf.. wusste gar nicht, das der Publisher wiederbelebt wurde.. bin gespannt was dabei heraus kommt

  3. Katanameister 186260 XP Battle Rifle Master | 27.08.2025 - 15:52 Uhr

    Mal sehen, was so kommen wird, denke auch nicht, dass Hochkaräter dabei sein werden.

  4. RS85 79940 XP Tastenakrobat Level 4 | 27.08.2025 - 15:53 Uhr

    Ich bin jedenfalls schon gespannt was der „Wiederbelebte Gigant“ von Acclaim am 10.09.25 ankündigen wird🎮😎👌.

