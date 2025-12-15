Ace Combat 7: Skies Unknown: Bald sieben Millionen Flieger-Asse in der Luft

Die Verkäufe von Ace Combat 7: Skies Unknown erreichen bald die Marke von sieben Millionen.

Bandai Namco Entertainment enthüllte bei den Game Awards 2025 mit Ace Combat 8: Wings of Theve einen neuen Teil der langlebigen Flugspielreihe, der im nächsten Jahr auf Konsolen und PC abhebt.

Der aktuelle Teil Ace Combat 7: Skies Unknown wird derweile bald eine neue Schallmauer durchbrechen. Wie die Macher im Interview mit der Zeitschrift Famitsu verraten haben, soll die Marke von sieben Millionen verkauftebn Spielen bald erreicht werden.

Produzent Manabu Shimomoto sagte: „Die Verkäufe von „ACE7” werden bald 7 Millionen Exemplare erreichen. Wir hoffen, dass wir mit dem weiteren Erfolg von „ACE8” die Ace Combat-Reihe noch mehr Kunden weltweit näherbringen können. Letztendlich streben wir das 50-jährige Jubiläum an und entwickeln „ACE8” als bedeutenden Titel, der einen Wendepunkt für die Reihe markieren wird.“

Ace Combat 7: Skies Unknown erschien am 18. Januar 2019 für Xbox, PlayStation und PC.