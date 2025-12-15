Ace Combat 7: Skies Unknown: Bald sieben Millionen Flieger-Asse in der Luft

Bandai Namco Entertainment enthüllte bei den Game Awards 2025 mit Ace Combat 8: Wings of Theve einen neuen Teil der langlebigen Flugspielreihe, der im nächsten Jahr auf Konsolen und PC abhebt.
Der aktuelle Teil Ace Combat 7: Skies Unknown wird derweile bald eine neue Schallmauer durchbrechen. Wie die Macher im Interview mit der Zeitschrift Famitsu verraten haben, soll die Marke von sieben Millionen verkauftebn Spielen bald erreicht werden.
Produzent Manabu Shimomoto sagte: „Die Verkäufe von „ACE7” werden bald 7 Millionen Exemplare erreichen. Wir hoffen, dass wir mit dem weiteren Erfolg von „ACE8” die Ace Combat-Reihe noch mehr Kunden weltweit näherbringen können. Letztendlich streben wir das 50-jährige Jubiläum an und entwickeln „ACE8” als bedeutenden Titel, der einen Wendepunkt für die Reihe markieren wird.“
Ace Combat 7: Skies Unknown erschien am 18. Januar 2019 für Xbox, PlayStation und PC.
Hätte nicht gedacht, dass es auf so viel Resonanz stößt. Zwischendurch würde ich es auch wohl spielen, aber 7 Millionen ist schon ne Menge…
Ich warte noch auf ein Angebot im Sale, dann starte ich auch durch.😅
Habe es für Playstation und muss sagen macht schon spaß
Mal sehen, hab Ace Combat noch nie gespielt. Ob ich damit jetzt anfangen werde…
Wow, ich fand es ja echt ganz cool gemacht, aber das ist echt ne Hausnummer!
Nicht schlecht. Hat aber auch wirklich Spaß gemacht. Besonders mit nem Flightstick.
Noch nie gespielt aber immer neugierig gewesen. Vor Allem weil ich den sechsten Teil – Fires of Liberation – in meiner Xbox 360-Sammlung habe.
War damals exklusiv auf der Xbox-Konsole.
Noch nie was von gehört, okay, vielleicht lebe ich auch hinter dem Mond. 😂