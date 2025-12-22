Ace Combat 8: Wings of Theve: Brand Director richtet emotionale Botschaft an alle Piloten

Für ACE COMBAT‑Fans gab es eine besondere Nachricht, denn der Brand Director der Serie hat eine offizielle Botschaft zu Ace Combat 8: Wings of Theve veröffentlicht. In seiner Mitteilung richtet er sich direkt an die Community und betont die Bedeutung der Spieler für die Entwicklung des neuen Teils.
Bin tatsächlich sehr neugierig und interessiert.
Hab den 360er-Titel im Regal.
Der 7er ist aktuell sogar stark reduziert, vllt schlag ich da vorab noch zu.
Kann solche Spiele leider nie länger als 5 Minuten spielen und langweile mich dann 🙂 aber für Fans eine gute Nachricht 🙂
Schön für Fans der Reihe, für mich ist es nichts.
Hab einige Teile gespielt, aber das ist heute Nix mehr für mich 🤷🏼♂️
Teil 7 kostet aktuell im Store nur etwas mehr als 5€. Überlege hier ein paar Rewardspunkte zu investieren.
Teil 7 hab ich im Gamepass gespielt, hat schon Spaß gemacht
In VR bestimmt richtig cool
Guten Flug und viel Spaß wünsche ich euch