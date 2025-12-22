Ace Combat 8: Wings of Theve: Brand Director richtet emotionale Botschaft an alle Piloten

8 Autor: , in News / Ace Combat 8: Wings of Theve
Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

ACE COMBAT‑Chef spricht direkt zur Community – neue Ära für das Kult‑Franchise beginnt.

Für ACE COMBAT‑Fans gab es eine besondere Nachricht, denn der Brand Director der Serie hat eine offizielle Botschaft zu Ace Combat 8: Wings of Theve veröffentlicht. In seiner Mitteilung richtet er sich direkt an die Community und betont die Bedeutung der Spieler für die Entwicklung des neuen Teils.

  1. AnCaptain4u 243995 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.12.2025 - 10:04 Uhr

    Bin tatsächlich sehr neugierig und interessiert.
    Hab den 360er-Titel im Regal.
    Der 7er ist aktuell sogar stark reduziert, vllt schlag ich da vorab noch zu.

  2. Chicko90 31995 XP Bobby Car Bewunderer | 22.12.2025 - 10:07 Uhr

    Kann solche Spiele leider nie länger als 5 Minuten spielen und langweile mich dann 🙂 aber für Fans eine gute Nachricht 🙂

  4. Hammerlore 22540 XP Nasenbohrer Level 2 | 22.12.2025 - 10:08 Uhr

    Hab einige Teile gespielt, aber das ist heute Nix mehr für mich 🤷🏼‍♂️

  5. Blight 16200 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 22.12.2025 - 10:19 Uhr

    Teil 7 kostet aktuell im Store nur etwas mehr als 5€. Überlege hier ein paar Rewardspunkte zu investieren.

