Ace Combat 8: Wings of Theve: Brand Director richtet emotionale Botschaft an alle Piloten

Für ACE COMBAT‑Fans gab es eine besondere Nachricht, denn der Brand Director der Serie hat eine offizielle Botschaft zu Ace Combat 8: Wings of Theve veröffentlicht. In seiner Mitteilung richtet er sich direkt an die Community und betont die Bedeutung der Spieler für die Entwicklung des neuen Teils.

