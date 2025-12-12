Ace Combat 8: Wings of Theve: Der Himmel brennt wieder

Mit Unreal Engine 5 und einer packenden Kampagne will Ace Combat 8: Wings of Theve neue Höhen erreichen.

Bandai Namco Entertainment kündigte heute Ace Combat 8: Wings of Theve an, das bei den Game Awards mit einem eindrucksvollen audiovisuellen Intro vorgestellt wurde, bevor ein Trailer mit ersten Einblicken in das Spielgeschehen gezeigt wurde.

Der erste ACE COMBAT-Titel seit sieben Jahren, der von Bandai Namco Aces entwickelt wird, verspricht, die Flugshooter-Reihe in neue Höhen zu katapultieren, indem er die Leistung der Unreal Engine 5 und proprietäre Technologien nutzt, um einen visuell atemberaubenden, ultra-realistischen Nervenkitzel in der Luft zu schaffen.

Ace Combat 8: Wings of Theve wird einen tiefgründigen, fesselnden Kampagnenmodus enthalten, der die Spieler in die Rolle eines Fliegerasses versetzt, das in einer emotional aufgeladenen Geschichte um Identität und Pflicht für das Überleben seines Heimatlandes kämpft.

Der Titel wird auch einen Mehrspielermodus bieten, der die Spieler in unvergessliche Luftkämpfe gegen Freunde und Feinde stürzen wird.

Ace Combat 8: Wings of Theve erscheint im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Die Enthüllung gibt einen kleinen Einblick in den Realismus, den die neue Konsolengeneration dem Spielerlebnis verleihen kann. Die Spieler fliegen verschiedene Kampfjets aus der realen Welt in einem Spiel, das sich durch atemberaubende visuelle Details und Effekte auszeichnet, mit realistischen Wolkenflächen und fein gerendertem Gelände und Landschaften und der zusätzlichen Herausforderung, durch schlechtes Wetter zu navigieren.

Außerdem erleben die Spieler spannende Zwischensequenzen aus der Ich-Perspektive, die die Geschichte noch intensiver werden lassen.

Der Ankündigungstrailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf den tiefgründigen Kampagnenmodus des Spiels, in dem die Spieler in die Rolle eines Fliegerasses in Strangereal schlüpfen, einer Welt im Krieg, die zwar in einem fiktiven Universum angesiedelt ist, in der sich aber das Gewicht der Entscheidungen, der Druck des Kommandos und die im Kampf geschmiedeten Bande nur allzu real anfühlen werden.

Während ihre Nation Federation of Central Usea (FCU) besetzt und ihre Marine zerschlagen ist, steigen die Spieler als „Wings of Theve“ ins Cockpit – ein legendäres Ass, ein Name, der mit Theve, der Hauptstadt der FCU, verbunden ist, und ein Symbol der Hoffnung für jeden Bürger in ihrer Heimat.

Gemeinsam mit drei neuen Kampfpiloten kämpfen sie gegen die Republik Sotoa, um ihre verlorene Heimat zurückzuerobern, die Bedrohung ihres Volkes zu beseitigen und die Hoffnung aller Bürger der FCU zu erfüllen.

Bandai Namco wird bis zur Veröffentlichung viele spannende Details zu Ace Combat 8: Wings of Theve enthüllen, darunter Multiplayer-Modi und andere Features.