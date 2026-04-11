Ace Combat 8: Wings of Theve: First-Person Story und frische Details zur Handlung enthüllt

Laut neuen Details zur Story und setzt Ace Combat 8: Wings of Theve künftig stärker auf eine immersive First-Person-Erzählperspektive. Wie Creative Director Kosuke Itomi erzählt, können Spieler erstmals vollständig in die Rolle ihres Piloten eintauchen und Story-Sequenzen direkt aus der Ego-Sicht erleben.
Project Aces erweitert damit den erzählerischen Ansatz der Reihe deutlich und entfernt sich von der bisherigen Drittpersonen-Perspektive in Zwischensequenzen. Gleichzeitig wird der Fokus stärker auf die Beziehungen innerhalb des Pilotenteams gelegt, das gemeinsam an Bord des Flugzeugträgers „The Endurance“ lebt und operiert.
Dieser dient im Spiel als zentraler Rückzugsort zwischen den Einsätzen und soll laut Entwickler bewusst eine emotionale Heimatbasis darstellen. Die Geschichte orientiert sich dabei stärker an militärisch inspirierten Kriegsfilmen und setzt auf eine engere Bindung zwischen Charakteren und Spielerfigur.
Im Mittelpunkt der Handlung steht ein neuer Pilot, der den Titel „Wings of Theve“ von einer verstorbenen Legende übernimmt. Unterstützt wird er von drei KI-gesteuerten Teammitgliedern, während der Konflikt gegen die Republik Sotoa im Jahr 2029 im bekannten Strangereal-Universum eskaliert.
Der Release von Ace Combat 8: Wings of theve ist für später im Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC geplant.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja, geil. Bin seit teil 1 dabei. Damals noch air combat
Schön für Fans des Spiels, mein Fall ist das alles nicht.
Sieht schon klasse aus ist aber für mich eher was im sale. Aber mein Kollege holt sich das dann kann er mir sagen wie das ist
AC 7 war erst vor kurzem auf PS kostenlos zu haben und ja macht Spaß aber mit Controller kommt das alte Feeling von früher mit Flightstick irgendwie nicht auf. Teil 8 sieht aber interessant aus.
Zumindest auf der Xbox kannst du mit Flight Stick spielen. Teil 7 war auch mit Controller fantastisch, irgendwie wie Metal Gear nur in der Luft. Ich hoffe die alten Teile bekommen ein Remaster und kommen zurück auf die Konsole. Teil 8 sieht schon super aus.