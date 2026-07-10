Ace Combat 8: Wings of Theve: Neue Einblicke in die Zukunft der legendären Luftkampf-Serie

Neue Einblicke in die Zukunft der legendären Luftkampf-Reihe: Kazutoki Kono, Brand Director der ACE COMBAT-Serie, stellt sich in einem neuen Interview den Fragen der Community zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE.
Im Gespräch spricht der langjährige Verantwortliche hinter den Strangereal-Himmeln über die Entwicklung des nächsten Teils und beantwortet einige der wichtigsten Fragen der Fans. Der Fokus liegt dabei auf den Erwartungen der Community und der Weiterentwicklung der bekannten Flugkampf-Erfahrung.
ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint am 2. Oktober 2026 und führt die traditionsreiche Reihe mit neuen Missionen und intensiven Luftkämpfen fort.
Fans der Serie dürfen sich erneut auf das bekannte Szenario von Strangereal freuen, das seit vielen Jahren das Fundament der ACE COMBAT-Spiele bildet.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für das Video ✌🏻 werd wohl ma wieder ne runde fliegen 😅 irgend einen Teil davon hab ik sicher 😹
Hab mir vor einiger Zeit mal Teil 7 im Sale geholt und bin auch seither neugierig auf Teil 8 aber 80 EUR zum Release ist bodenlos.
mein letztes Spiel in dem Genre war in den 80ern auf dem NES mit einem speziellen Joystick