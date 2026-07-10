Ace Combat 8: Wings of Theve: Neue Einblicke in die Zukunft der legendären Luftkampf-Serie

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE zeigt im Interview neue Details zur nächsten Luftkampf-Mission.

Neue Einblicke in die Zukunft der legendären Luftkampf-Reihe: Kazutoki Kono, Brand Director der ACE COMBAT-Serie, stellt sich in einem neuen Interview den Fragen der Community zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE.

Im Gespräch spricht der langjährige Verantwortliche hinter den Strangereal-Himmeln über die Entwicklung des nächsten Teils und beantwortet einige der wichtigsten Fragen der Fans. Der Fokus liegt dabei auf den Erwartungen der Community und der Weiterentwicklung der bekannten Flugkampf-Erfahrung.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint am 2. Oktober 2026 und führt die traditionsreiche Reihe mit neuen Missionen und intensiven Luftkämpfen fort.

Fans der Serie dürfen sich erneut auf das bekannte Szenario von Strangereal freuen, das seit vielen Jahren das Fundament der ACE COMBAT-Spiele bildet.