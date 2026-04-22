Ace Combat 8: Wings of Theve: Neue Episode zeigt erste Details zum Strangereal-Nachfolger

ACE COMBAT 8: Wings of Theve erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und setzt die Strangereal-Saga fort.

ACE COMBAT 8: Wings of Theve wurde bereits offiziell für 2026 angekündigt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam.

Mit dem neuen Teil setzt die Reihe ihre Strangereal-Evolution fort und präsentiert in Episode 2 einen weiteren Einblick in das kommende Luftkampf-Abenteuer. Der Titel verspricht eine neue Reise in den Himmel, begleitet von einer erweiterten Story und neuen Einsätzen.

Im Fokus steht erneut das klassische Ace-Combat-Gameplay mit modernen Weiterentwicklungen, das sich um intensive Luftkämpfe und dramatische Missionen dreht. Die Präsentation deutet auf eine neue Ära innerhalb der Serie hin, die sowohl Veteranen als auch neue Spieler ansprechen soll.

Atmosphärisch setzt der Trailer auf den Beginn eines neuen Konflikts, der sich über den Himmel entfaltet und die Piloten in eine neue Operation führt.

ACE COMBAT 8: Wings of Theve erscheint im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.