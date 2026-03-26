Ace Combat 8: Wings of Theve: Neue Generation hebt 2026 ab

Ace Combat 8: Wings of Theve führt die Serie zurück nach Strangereal und kündigt neue Luftkämpfe für 2026 an.

Mit Ace Combat 8: Wings of Theve kehrt eine der bekanntesten Flugspielreihen zurück in den Himmel von Strangereal.

Im Rahmen von „Strangereal Evolution Episode 1“ wurde ein erster Ausblick auf das kommende Abenteuer gegeben, das die Geschichte der Serie fortführt.

Nach 30 Jahren Evolution innerhalb des Universums steht eine neue Phase bevor. Strangereal hat sich weiterentwickelt, und mit ihm entstehen neue Konflikte, Missionen und Herausforderungen für Piloten, die sich erneut in die Lüfte wagen. Welche Geschichten im Detail erzählt werden, bleibt bislang offen, doch die Rückkehr in dieses ikonische Setting deutet auf eine umfangreiche Fortsetzung hin.

Die Reihe ist seit jeher für ihre intensiven Luftkämpfe und cineastische Präsentation bekannt. Auch Ace Combat 8: Wings of Theve soll diesen Ansatz weiterführen und gleichzeitig neue technische Möglichkeiten nutzen, um das Spielerlebnis zu erweitern.

Ein genauer Veröffentlichungstermin steht noch aus, jedoch ist der Release für 2026 geplant. Erscheinen wird der Titel für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC über Steam. Weitere Informationen dürften im Laufe der kommenden Monate folgen.