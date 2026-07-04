Ace Combat 8: Wings of Theve: Präsentiert neues First Look Aftermovie

Vom Cockpit bis zur Online-Basis: ACE COMBAT 8 hebt mit neuen Details ab.

Neue Einblicke liefert Ace Combat 8: Wings of Theve mit einem veröffentlichten First Look Aftermovie, das Fans gemeinsam mit zahlreichen bekannten Piloten der Reihe auf den nächsten Einsatz einstimmt.

Rasante Luftkämpfe stehen im Mittelpunkt von Ace Combat 8: Wings of Theve. Dynamische, mehrschichtige Wolken, eine detailreiche Grafik und schnelle Arcade-Action sollen für intensive Gefechte sorgen, während Spieler als Elitepilot verschiedene Missionen absolvieren und sich ihre Schwingen verdienen.

Aus der Cockpit-Perspektive erzählt Ace Combat 8: Wings of Theve zudem eine persönliche Geschichte. Zwischensequenzen aus der Egoansicht beleuchten die Verantwortung des Piloten, seine Entscheidungen und die Beziehungen zu den Mitgliedern der eigenen Staffel zwischen den Einsätzen.

Mit Ace Combat Online erhält Ace Combat 8: Wings of Theve außerdem den bislang größten Mehrspielermodus der Seriengeschichte. Erstmals können Spieler eine Online-Lobby in Form eines Luftstützpunkts erkunden, ihren Avatar individualisieren und anschließend gemeinsam oder gegeneinander in Koop-, Cross-Plattform- und weiteren Multiplayer-Modi antreten.