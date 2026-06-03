Ace Combat 8: Wings of Theve: Startet mit Bonus-Klassiker im Oktober

Bandai Namco hat den Release-Termin für Ace Combat 8: Wings of Theve bekannt gegeben. Das neue Flug-Actionspiel erscheint am 2. Oktober 2026 für aktuelle Plattformen.

Begleitend zur Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen weiteren Einblick in die Handlung des Spiels gewährt. Darin wird die legendäre Figur der „Wings of Theve“ als Hoffnungsträger und Retter in den Mittelpunkt der Geschichte gestellt.

Zusätzlich wurden erste Vorbestellerboni enthüllt. Wer Ace Combat 8: Wings of Theve vorab kauft, erhält das Kampfflugzeug F-14A als Bonusinhalt.

Darüber hinaus erhalten Vorbesteller exklusiven Zugang zu Ace Combat Zero: The Belkan War. Der Serienklassiker zählt bis heute zu den beliebtesten Ablegern der langjährigen Flugkampf-Reihe und dürfte insbesondere bei Veteranen für zusätzliche Vorfreude sorgen.

Mit Ace Combat 8: Wings of Theve setzt Bandai Namco die erfolgreiche Reihe nach mehreren Jahren fort und verspricht erneut spektakuläre Luftschlachten, moderne Kampfflugzeuge und eine cineastische Einzelspieler-Kampagne.