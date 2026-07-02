Ace Combat 8: Wings of Theve: Vor dem Start – Episode 3 erklärt die Geschichte von Strangereal

Mit ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE wurde die dritte Episode der Video-Reihe Strangereal Evolution veröffentlicht. Das neue Video blickt auf die Geschichte der Spielwelt zurück und bereitet Fans auf den nächsten Serienteil vor.
Die Episode fasst wichtige Ereignisse der fiktiven Welt Strangereal zusammen, die seit Jahren das Fundament der ACE COMBAT-Reihe bildet. Damit erhalten sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger einen Überblick über die Vorgeschichte von ACE COMBAT 8.
ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint am 2. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über Steam.
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nettes Video für Neueinsteiger, ich bin allerdings raus.
Muss man da drin sein? Hätte mal Lust darauf. Hat das Story?
Bin leider zu Doof zum Fliegen deswegen bingt mir das nix Geld zu investieren