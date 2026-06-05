Ace Combat 8: Wings of Theve: Walkthrough Trailer bestätigt Release-Termin

Ace Combat 8: Wings of Theve hebt am 2. Oktober 2026 auf Xbox Series X|S ab.

Bandai Namco hat einen neuen Walkthrough-Trailer zu Ace Combat 8: Wings of Theve veröffentlicht und dabei gleichzeitig den finalen Veröffentlichungstermin bestätigt. Das Luftkampfspiel erscheint am 2. Oktober 2026 für Xbox Series X|S.

Entwickelt wird der Titel erneut von PROJECT ACES, dem langjährigen Team hinter der erfolgreichen Flugkampfserie. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Elitepiloten und liefern sich rasante Luftgefechte über den Himmel von Strangereal.

Der Kampagnenmodus setzt auf eine technisch aufwendige Präsentation mit dynamischen Wolkensystemen und großangelegten Luftschlachten.

Neben klassischen Arcade-Luftkämpfen sollen verschiedene Waffensysteme und taktische Möglichkeiten für abwechslungsreiche Missionen sorgen.

Gleichzeitig legt Ace Combat 8 einen stärkeren Fokus auf die Geschichte. Zwischensequenzen aus der Ego-Perspektive erzählen die Erlebnisse des Piloten sowohl während der Einsätze als auch abseits des Schlachtfelds. Entscheidungen, Verantwortung und die Beziehungen zu den Mitgliedern der eigenen Staffel sollen dabei eine wichtige Rolle spielen.

Mit seinem Mix aus spektakulärer Luft-Action, moderner Technik und einer emotionalen Kampagne will Ace Combat 8: Wings of Theve die Serie auf die nächste Stufe heben.