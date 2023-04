Dark Point Games kündigte heute ihr im antiken Griechenland angesiedeltes Action-RPG Achilles: Legends Untold, für die Konsolen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Um den Spielern einen gleichberechtigten Zugang zur Vollversion des Spiels zu ermöglichen und eine breite Palette an neuen Features und Inhalten zu bieten, wurde die Veröffentlichung der Vollversion des Spiels auf dem PC auf das dritte Quartal 2023 verschoben, zeitgleich mit der Veröffentlichung auf den Konsolen von Sony und Microsoft.

„Die gleichzeitige Veröffentlichung des Spiels für PC und Konsolen und damit die Verschiebung der Veröffentlichung der Vollversion des Spiels für den PC wird es uns ermöglichen, das Potenzial von Achilles voll auszuschöpfen. Als Ergebnis werden wir zusätzliche Inhalte für Sie bereithalten, die das Spielgeschehen noch abwechslungsreicher und reicher machen. Wir werden auch weiterhin auf Ihr Feedback hören, damit wir das Spiel noch besser auf Ihre Bedürfnisse und Erwartungen abstimmen können. Letztendlich möchten wir, dass jeder Spieler das Spiel auf seiner Lieblingsplattform genießen kann, daher wird die Vollversion auf allen wichtigen Plattformen verfügbar sein. Jeder dieser Schritte ist wichtig, damit Sie ein unvergessliches Erlebnis haben und wir in der Welt der Videospiele erfolgreich sind“, sagt Pawel Waszak, CEO von Dark Point Games.

Achilles: Legends Untold ist ein isometrisches Action-RPG, das in einer von der antiken griechischen Mythologie inspirierten Welt spielt und ein innovatives Gruppen-KI-Aktionssystem (GAIA) bietet. In der Rolle des mächtigen Kriegers Achilles tretet ihr in einem jahrhundertelangen Konflikt zwischen Göttern und Menschen gegen große Krieger und riesige mythologische Kreaturen an.

Das Spiel wurde im Mai 2022 im Early Access veröffentlicht, und das Entwicklerteam hat im letzten Jahr eng mit der Community zusammengearbeitet, um das Gameplay zu verbessern. Das ursprünglich für das 2. Quartal 2023 geplante Veröffentlichungsdatum gibt dem Team mehr Zeit, um zusätzliche Inhalte bereitzustellen, die die Spieler noch tiefer in die Welt von Achilles: Legends Untold eintauchen lassen.

Das Team von Dark Point Games plant, vor der Veröffentlichung mindestens zwei große Updates zu veröffentlichen, die eine Menge epischer Features beinhalten werden. Fans können sich auf neue große Karten, Bosse, Minibosse, Feinde, Erfolge, die Entwicklung der Story, ein neu gestaltetes Koop-Gameplay, ein Charakterentwicklungssystem, GAIA-Aktionen und vieles mehr freuen. Die Gesamtspielzeit soll etwa 20 bis 30 Stunden betragen, den New Game+ Modus nicht eingerechnet.

„Wir sind ein Team, das es liebt, Spiele für unsere Spieler zu entwickeln, und die Verschiebung des Early-Access-Veröffentlichungsdatums ist für uns eine Gelegenheit, euch noch mehr großartige Features und Inhalte für Konsolen und PC zu bieten. Wir wollen, dass Achilles: Legends Untold soll das Beste sein, was es sein kann. Deshalb wird unser Team ununterbrochen daran arbeiten, bis zur Veröffentlichung im dritten Quartal regelmäßig neue fesselnde Inhalte einzuführen. All dies wird euch mehr Möglichkeiten geben, in die Rolle von Achilles zu schlüpfen und in einer brutalen, vom antiken Griechenland inspirierten Welt zu überleben. Das sind aber noch nicht alle unsere Trümpfe; wir haben noch einige im Ärmel! Zu gegebener Zeit werden wir enthüllen, was wir noch auf Lager haben.“

Hier gibt es einen Trailer zu Version 0.3.0 zu sehen: