Achilles: Legends Untold: Action-RPG mit Soulslike-Kämpfen verfügbar

Das unabhängige Entwicklerteam von Dark Point Games freut sich, Version 1.0 seines ersten Spiels Achilles: Legends Untold zu veröffentlichen, einem Action-RPG mit Soulslike-Kämpfen.

Der lange Kampf der Spielentwicklung führt uns zu einer neuen Herausforderung, eine gegen diejenigen, die die Existenz der Heimat unseres Titelhelden bedrohen:

Erkundet die mythische Welt des antiken Griechenlands, wo ihr in die Rolle des furchtlosen Kriegers Achilles schlüpft. Taucht ein in eine Welt, in der die Beherrschung des Kampfes der Schlüssel zum Überleben ist. Blockt und weicht Angriffen aus und trennt dann Gliedmaßen und Köpfe eurer Feinde mit jeder Waffenkombination ab, die eurem Kampfstil entspricht. Entwickelt eure eigenen Taktiken und erringt Erfolge über eure Feinde.

Erforscht außerdem offene Welten und nehmt unzählige Herausforderungen an. Wenn ihr im Kampf fallt, gebt nicht auf – versucht es noch einmal und stärkt euren Charakter, indem ihr seine Attribute verbessert und neue Fähigkeiten in einem tiefgreifenden RPG-Progressionssystem erwerbt. Die vielschichtige Geschichte führt euch durch die verschiedenen Schauplätze des antiken Griechenlands, wo die Gefahr an jeder Ecke lauert. Lernt, mit eurer neuen Natur umzugehen, und begebt euch auf die Reise des Helden, um die Welt der Sterblichen vor dem drohenden Untergang zu retten.

Horden-Modus für PC

Ein kampfbasierter, hordenartiger Modus feiert sein Debüt in der PC-Version des Spiels und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Konsolen verfügbar sein. Ihr könnt darin alleine spielen, euch mit einem Freund zusammentun oder sogar an zufälligen Spielen teilnehmen. Der Fortschritt eures Charakters in der Geschichte wirkt sich auf euren Koop-Charakter aus – und umgekehrt! Begebt euch in aufregende Arenen, die mit dem Fortschreiten der Haupthandlung freigeschaltet werden.

Jede Arena bietet einzigartige Gegenstände und Waffenfertigkeiten, die im Koop-Shop erhältlich sind und mit Spielwährung erworben werden können. Zusätzliche Aufgaben auf jeder Karte ermöglichen es euch, zusätzliche Belohnungen zu verdienen! Um euer Koop-Abenteuer zu starten, erstellt einfach ein Spiel und wählt aus, ob ihr alleine spielen oder einen Freund einladen wollt. Ihr könnt auch in zufällige Spiele einsteigen oder einem laufenden Spiel eines Kollegen beitreten.

CEO Paweł Waszak sagte: „Es ist ein sehr aufregender Tag für uns alle bei Dark Point Games. Wir haben uns vor Jahren auf dieses Abenteuer eingelassen, um unser erstes Spiel zu entwickeln, und jetzt sind wir bereit, euch alle ein eigenes Abenteuer mit Achilles beginnen zu lassen. Die großartige Community von Spielern, die uns seit unserem Early-Access-Start gespielt und unterstützt haben, hat uns ungemein geholfen, das endgültige Kapitel unserer Geschichte zu schreiben.“

Features

Action-RPG mit Souls-ähnlichem Kampfstil.

Eine Vielzahl von Gegnern, von denen jeder ein eigenes Kampfmuster hat.

Waffen, Gegenstände und Fähigkeiten, die einen einzigartigen Spielstil bieten.

Eine offene Welt, die zur Erkundung einlädt.

Über 20 Stunden Spielspaß.

Ein proprietäres GAIA-System (Group AI Action), das die Zusammenarbeit der KI in der Umgebung regelt.

Achilles: Legends Untold ist auf Steam, im Epic Games Store, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 22,99 Euro erhältlich.