Achilles: Legends Untold: Kostenlose Erweiterung angekündigt

Action-RPG Achilles: Legends Untold erhält eine neue kostenlose Erweiterung und kündigt eine Veröffentlichung für Nintendo Switch an.

Dark Point Games freut sich, ankündigen zu können, dass ihr 2023 Action-RPG Achilles: Legends Untold heute für Xbox One und PlayStation 4 erscheint.

Eine Version für Nintendo Switch wird ebenfalls später in diesem Jahr erscheinen. Parallel zu dieser Veröffentlichung erhält das Spiel heute eine neue kostenlose Erweiterung mit dem Titel „Fate of Moira“, die neue Spielmodi einführt, die das Spielerlebnis um zusätzliche Stunden an herausfordernden Inhalten erweitern werden.

Das ‚Fate of Moira‘-Update ist ab sofort für PC, PS5 und Xbox Series X|S erhältlich:

Das „Fate of Moira“-Update bringt mehrere neue Spielmodi, die die Spieler auch nach Abschluss der Hauptgeschichte noch herausfordern.

Diese Modi verändern das Kern-Gameplay dramatisch und bieten frische und intensive Erfahrungen, die neue Strategien und Ansätze erfordern. Ob es darum geht, mit minimalen Ressourcen zu überleben, sich unerbittlichen Feinden zu stellen oder sich an veränderte Bedingungen anzupassen, diese Modi sorgen dafür, dass Achilles‘ Reise noch lange nicht zu Ende ist.

Moira, die bisher eine geheimnisvolle und zentrale Figur in der Geschichte war, wird nun in den Mittelpunkt rücken. Unter ihrer Führung werden sich die Spieler furchterregenden Feinden und Rätseln stellen, die ihre Entschlossenheit und ihren Intellekt auf die Probe stellen.

Dieses Inhaltsupdate ist das letzte in einer langen Liste von Support-Veröffentlichungen, die Dark Point Games nach dem Launch von Achilles: Legends Untold durchgeführt hat.

Dazu gehören vier große Updates, die neue Schwierigkeitsgrade, verschiedene Verbesserungen der Spielqualität und des Balancings, neue Gegenstände in Form von Amuletten, die Verstärkungen und Gegenleistungen bieten, neue Quests und Gebiete zum Erkunden, neue Gegner, Verbesserungen des Kampfsystems und neue Koop-Karten hinzugefügt haben.