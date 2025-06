Achilles: Survivor: Entwickler geben Einblick in kommenden Roguelite-Hit

Das Team von Dark Point Games hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Achilles: Survivor veröffentlicht, der direkt von den Entwicklern kommentiert wird.

In dieser Übersicht führen sie euch durch zentrale Spielmechaniken, geben Einblicke in das Kampfsystem und erläutern, was ihr Roguelite vom Typ „Bullet Heaven“ von anderen Titeln des Genres abhebt. Der Trailer ist nicht nur eine reine Spielvorschau, sondern vermittelt auch die Leidenschaft des Studios für das Projekt, das sich auf den finalen Launch zubewegt.

Mit dem nahenden 1.0-Release im Sommer steht das Spiel kurz vor dem Abschluss seiner Early-Access-Phase. Schon vor dem offiziellen Start könnt ihr euch jedoch in die Schlacht stürzen, denn Achilles: Survivor wird ab morgen im Rahmen des Steam Summer Sale zu einem reduzierten Preis angeboten.

Neben der PC-Version wird der Titel künftig auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus, soll aber in Kürze bekannt gegeben werden.